Rees: Einbrecher kamen durch die Terrassentür

Rees-Mehr Einbrecher waren in Rees-Mehr unterwegs. Über die Terrassentür gelangten sie ins Haus. Und machten auch reichlich Beute.

Am Mittwoch, 24. Januar, zwischen 8.45 und 19.15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Overkampstraße auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Das Haus liegt zwischen dem Wildenborgweg und dem Staelweg und grenzt seitens des Gartens an eine große Ackerfläche.

Die Unbekannten flüchteten mit u.a. Bargeld und einem Ring in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen.

