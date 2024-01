Rees: Einbrecher waren in Haffen und Esserden unterwegs

Esserden/Haffen Zwei Einbrüche in Rees meldet die Polizei des Kreises Kleve. So gingen die Einbrecher bei ihren Taten in Haffen und Esserden vor.

Am Samstag, 13. Januar, kam es zur Tageszeit in Esserden und Haffen jeweils zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus bzw. eine Doppelhaushälfte.

In Esserden schlugen die Täter zwischen 14.30 und 19.20 Uhr zu. Hier gelangten sie durch die Terrassentür ins Haus. Die Terrasse grenzt an den Garten des Hauses am Erlenweg. Vom Garten gelangt man auf eine Ackerfläche. Der Schmutz der Ackerfläche konnte von den Bewohnern im Wohnzimmer und in der Küche festgestellt werden. Ob die Täter etwas entwenden haben, wird derzeit noch geprüft.

Räume wurden durchwühlt

In Haffen gingen die Täter mit gleichen Modus Operandi vor. Über den Garten des Hauses am Ruhborgweg, der an einen Acker grenzt, gelangten die Täter zur Terrassentür. Diese wurde gewaltsam geöffnet. Im Unterschied zum Einbruch in Esserden wurden die Räume des Einfamilienhauses in Haffen durchwühlt. Zur Beute kann hier aber auch noch nichts gesagt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen.

