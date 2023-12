Rees: Einbruch in ein Geschäft auf der Rauhe Straße

Rees Unbekannte sind an Heiligabend in ein Geschäft auf der Rauhe Straße eingebrochen. Das berichtet die Polizei über die Beute.

Am Sonntag, 24. Dezember, gegen 4.20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Rauhe Straße in Rees ein, indem sie die Doppelverglasung eines Fensters einschlugen und sich dadurch Zutritt verschafften. Sie durchsuchten auch die Büroräume des in einem Industriegebiet liegenden Ladens nach Beute.

Zurzeit ist noch nicht bekannt, welche Gegenstände entwendet wurden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02833/7830.

