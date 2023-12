Diebe machten Beute in einem Einfamilienhaus in Rees.

Polizei Rees: Einbruch in Einfamilienhaus am Erlenweg

Esserden Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus am Erlenweg in Rees ein und durchsuchten die Räume. Mit dieser Beute flüchteten sie.

Am Montag, 11. Dezember, kam es zwischen 16.40 und 18 Uhr am Erlenweg in Rees zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus.

Laptops und Spielekonsolen weg

Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem zwei Laptops, zwei Spielekonsolen sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 02822/7830 entgegen.

