Rees: Erstes Konzert im Jubiläumsjahr der Kirche

Rees Die Evangelische Kirchengemeinde startet in das Jubiläumsjahr mit einem festlichen Neujahrskonzert der Extraklasse. Das wird geboten.

Die Evangelische Kirchengemeinde startet in das Jubiläumsjahr „400 Jahre Evangelische Kirche Rees“ mit einem festlichen Neujahrskonzert der Extraklasse am Sonntag, 7. Januar. Karla Schröter (Barockoboe) und Christoph Anselm Noll (Orgel), beide sind Mitglieder des Ensembles Concert Royal aus Köln, spielen Werke von Johann Ludwig Krebs, Johann Wilhelm Hertel, Georg Friedrich Kauffmann und anderen.

Concert Royal wurde von der Oboistin und Cembalistin Karla Schröter gegründet. Der Name des Ensembles, das zur Zeit seiner Gründung einen Schwerpunkt auf die Interpretation französischer Barockmusik gelegt hatte, leitet sich ab von F. Couperins Sammlung der Concerts Royaux.

So arbeitet das Ensemble

Das Ensemble arbeitet sowohl als Kammermusikensemble als auch in Orchesterformationen mit barockem und klassischem Instrumentarium des 18. Jahrhunderts, im Bereich der Kammermusik, insbesondere als Holzbläserensemble mit und ohne Continuoinstrumente, bei einigen Programmen unter Hinzunahme von Instrumenten wie Viola d‘Amore, Naturhörnern oder Naturtrompete.

Erstmalige Wiederaufführung von Werken des 18. Jahrhunderts im kammermusikalischen, orchestralen und oratorischen Bereich sind eine Spezialität dieses Ensembles. Es war unter anderem Gast bei Musica Flandrica, Belgien, im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth, dem Quedlinburger Musiksommer, dem Hohenloher Kultursommer, dem Deutschen Mozartfest Chemnitz, den Arolser Barockfestspielen, dem Festival Mitte Europa uva. Zahlreiche CD-Produktionen zeugen vom höchsten Niveau des Ensembles.

Mit dem Echo Klassik ausgezeichnet

So erschien unter anderem eine Einspielung mit Bläserkammermusik von Johann Wilhelm Hertel, die im Oktober 2015 mit dem renommierten Echo Klassik ausgezeichnet wurde. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt alle Interessierten herzlich zu diesem stimmungsvollen Konzert in die Ev. Kirche am Markt herzlich ein. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird abgehalten. Beginn ist um 17 Uhr.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Das hat Sie 2023 am meisten interessiert

Emmerich: Clemens Meyer erschafft Krippe aus Stahlfiguren

Kreis Kleve: Pflegende Angehörige haben Anspruch auf Pflegegeld

Emmerich: Kunsthandlung Kappelhoff schließt in 2024

Isselburg: Mutmaßlicher Bankräuber ist gefasst

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg