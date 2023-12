Rees: Genre Mix mit Diggeth im Buena Ressa Music Club

Rees Die Band Diggeth kommt mit legendärem Genre Mix in den Buena Ressa Music Club Rees. Hier gibt es die limitierten Karten im Vorverkauf.

Am Samstag, 23. Dezember, findet um 21 Uhr ein Clubkonzert mit der Band Diggeth im Buena Ressa Music Club statt. Einlass ist um 19.30 Uhr. Im Vorprogramm spielt noch einmal Talking Machine.

Diggeth spielt einen Mix aus 50 Jahre Hard Rock, Metal, Southern Rock und ein bisschen Progressive Rock. Die Live-Shows der dreiköpfigen Band sind legendär. Ihre Mischung der Genres wird niemals erzwungen, sie fließt, sie pulsiert, sie groovt.

Tour durch Europa und Großbritannien

Die von dem erfahrenen Gitarristen und Sänger Harald „Big H“ gegründete Band tourte von 2004 bis heute mehrmals in ganz Europa und Großbritannien. Ihre Eindrücke und Erfahrungen wurden auf ihrem von der Kritik gefeierten Album „Gringos Galacticos“ aufgenommen, verarbeitet und zum Ausdruck gebracht. Dieses wurde 2019 bei No Dust Records und 2020 in den USA bei Qumran Records veröffentlicht. Während der Pandemie kehrte die Band ins Studio zurück, um zu schreiben und aufzunehmen – es entstand ein Doppel-Vinyl-Album mit dem Titel „Zero Hour In Doomtown“.

Einlass zum Konzert ist ab 19.30 Uhr, Beginn gegen 21 Uhr. Die limitierten Karten sind im Vorverkauf im Buena Ressa Music Club, Empeler Straße 85 in Rees oder online auf buenaressa.de für 15 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg