Rees: Grundstücksmauer beschädigt – Verursacher flüchtet

In Rees wurde eine Grundstücksmauer beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Rees-Empel An der Landwehr in Rees-Empel wurde eine Grundstücksmauer beschädigt. Der Verursacher ergriff die Flucht. Wer den Schaden bemerkte.

Am Freitag, 24. November, kam es zwischen 16.45 und 18.10 Uhr an der Straße „An der Landwehr“ in Rees-Empel zu einer Unfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine braune Grundstücksmauer.

Der Bewohner eines Nachbargrundstücks stellte den Schaden fest und informierte sowohl die Bewohnerin als auch die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter Tel. 02822/7830 zu melden.

