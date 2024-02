Rees: Haffener Frauenpower bot ganz großes Kino

Rees-Haffen Den 200 Gästen beim Frauen-Karneval in der Schützenhalle Haffen wurde ein tolles Programm geboten. Warum der Prinz leiden musste.

Am Wochenende war es wieder soweit: Die Haffener Frauenpower lud zum Frauenkarneval in die Schützenhalle. Und die war anlässlich des Mottos „Hollywood goes to Haffen“ majestätisch geschmückt. Als goldener „Oskar“ verkleidet, führte Bärbel Hermsen gewohnt souverän durch das abwechslungsreiche Programm, in diesem Jahr erstmals durch Co-Moderatorin Julia Kempkes unterstützt.

Schon beim Einzug der 18 Frauen wurde den annähernd 200 Gästen viel Prominenz geboten. Es waren Filmfiguren wie Mini und Micky Maus, die Addams Family, Charly Chaplin, 1001 Dalmatiner, Fluch der Karibik und Mary Poppins vertreten und präsentierten gleich das neue Lied der Frauen: „Polka, Polka, Polka“ umgetextet auf die Haffener Frauen.

Grazy Girls brachten Saal zum Toben

Dann ging es Schlag auf Schlag. Zunächst wurden das Prinzenpaar Matthias und Isabell, die Kinderprinzessin Hannah samt Adjutantinnen und Garde empfangen. Nach der gemeinsamen Rede brachte der Gardetanz der Crazy Girls den Saal zum ersten Mal zum Toben. Danach begaben sich Janina Thiry und Sophie Thols zu ihrer großen Freude gemeinsam mit „Mama“ Beate Bockting und den Großeltern zu Kevins Party, weil einfach „alle eingeladen sind“.

Ich habe doch ganz klar Nein gesagt Singgruppe - Haffener Frauenpower

Ganz ohne Worte kamen Manu van Dijk und Sarah Gebauer aus, als sie sich an einer Bushaltestelle „zurecht“ machten. Da musste auch mal „Maggi“ als Parfum-Ersatz herhalten. Dann traten die Golden Girls auf, die nimmermüde Seniorentanzgruppe unter der Leitung von Margret Komescher. Da musste natürlich eine Zugabe her.

Singgruppe der Frauen begeisterte

Die dreitägige Mosel-Fahrt der Frauenpower wurde unter andrem von Sabrina Geerts mit vollem Körpereinsatz präsentiert. Herrlich, was frau dafür alles im Gepäck hatte. Im Tattoo-Studio hatte es Ilka Jauer als Kundin mit verlorenem Kurzzeitgedächtnis nicht leicht, um nicht mehrmals von Heike Sembritzki abgezockt zu werden.

Herrlich die Singgruppe der Frauen, die das Me-Too-Thema aufgriffen und wunderbar „Ich hab doch ganz klar „Nein“ gesagt“ sangen. Der Showtanz der Prinzengarde faszinierte das Publikum, es wurde das Thema „Künstliche Intelligenz“ hervorragend inszeniert.

Es gab auch eine Oskar-Verleihung

Natürlich muss ein Prinz beim Frauenkarneval „leiden“. So auch Prinz Matthias. Er durfte auf Grund seiner „Schlupflider“ zum Schönheitschirurgen. Seine „Frau“ Carola Kosel hatte da wenig Empathie… Bei der anschließenden Oskar-Verleihung in verschiedenen Kategorien wie etwa „Best gekleideter Mann Haffens“ wurden diverse Dorfgrößen aufs Korn genommen.

Und die Schlussnummer war ein absoluter Augen- und Ohrenschmaus. Als „Flaschensammler“ hat sich die Frauenpower vehement für das Flaschenpfand ausgesprochen. Die Instrumente waren Bierkisten, Flaschen, Dosen und eine Mülltonne. So aufgeheizt konnte bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert werden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Große Demonstration gegen rechte Politik

Emmerich: Geck-Sitzung auf dem Kapaunenberg

Rees: Halderner Narren feierten 70. Sitzung

Isselburg: Kreis Borken stellte weniger Führerscheine aus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg