Rees: Heimatkiste bietet viele Produkte aus der Region

Rees-Empel Jaqueline Bünck bietet eine besondere Box vor dem Weihnachtsfest. Diese besticht durch Regionalität. Diese Produkte sind in der Kiste.

Idyllisch zwischen Wiesen gelegen, gibt es in Rees-Empel an der Hurler Straße ein kleines, hölzernes Häuschen – gleich gegenüber des Wohnhauses mit der Nummer 149. Es ist das kleine Reich von Jaqueline Bünck. Vor allem in der Vorweihnachtszeit, aber auch vor den Ostertagen ist sie oft darin zu finden. Was sie darin macht? Kisten befüllen. Denn die Empelerin bietet, natürlich auch unterstützt von ihrem Mann, mit dem sie regionales Lammfleisch verkauft, eine besondere Box an.

Im vergangenen Jahr habe ich vor Weihnachten bestimmt fast 200 Pakete gepackt Jaqueline Bünck

Die Heimatkiste aus Empel gibt es seit April 2020. 2023 packt Bünck damit bereits zum vierten Mal in der Vorweihnachtszeit die Kisten. Und das sind nicht wenige. „Im vergangenen Jahr habe ich vor Weihnachten bestimmt fast 200 Pakete gepackt“, sagt Bünck. Aber: natürlich freut sie auch, dass ihre Idee so gut bei den Kunden ankommt. „Manch eine Kiste es hat es schon bis nach Berlin geschafft“, so Bünck.

Ein Pappkarton voller regionaler Produkte

Die Heimatkiste ist ein Pappkarton der mit Gutem aus der Region befüllt ist. „Mir war wichtig, dass Produkte, die aus Rees und Umgebung stammen, darin gebündelt werden.“ Denn, und davon ist Jaqueline Bünck überzeugt: „Wir haben hier einiges zu bieten.“ Und: Konkurrenz untereinander gibt es so nicht. Die lokalen Produzenten unterstützen sich gegenseitig.

Besonders vor Weihnachten ist die Heimatkiste beliebt. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Jaqueline Bünck hat ihre Kraft nun in der Kiste gebündelt. Diese werde natürlich oftmals als Geschenk angefordert. „Jede Kiste kann dabei ganz individuell bestellt werden“, erklärt sie. Es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten. So kann etwa der Wert, den die Kiste haben soll, genannt werden. „Gut ist es außerdem, wenn man weiß, für wen die Kiste bestimmt ist. Also zum Beispiel, ob der Beschenkte eine Frau oder ein Mann ist“, sagt die Empelerin.

Käufer bestimmt den Wert der Kiste

So kann sie nämlich die Kiste entsprechend befüllen. Damen erhalten zum Beispiel dann eher eine Deko-Teil, Männer dann auch gern einmal eine Bierflasche mehr. Meist würden Kisten um die 35 Euro geordert. „Oftmals auch von Unternehmen, die diese zum Beispiel ihren Geschäftskunden oder den Mitarbeitern zukommen lassen.“ Natürlich kann auch eine Kiste für 20 Euro bestellt werden oder für 100 Euro. Zudem kann auch nach dem eigenen Gusto eine Box kreiert werden – denn es gibt allerhand zur Auswahl, das in die Kiste hineinkann.

Patrick und Jaqueline Bünck züchten seit 2020 Lämmer. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Ein Bestandteil, der eigentlich nie in einer Kiste fehlt? Eine Kostprobe des Fleisches vom Empler Lamm. Seit 2020 vermarkten Jaqueline Bünck und ihr Mann Patrick dieses selbst. Regelmäßig werden Tiere geschlachtet. Auch in dieser Woche wieder. Wer noch Fleisch für Weihnachten benötigt, kann sich dafür ebenfalls mit ihr in Kontakt setzen.

Diese Produzenten sind in der Kiste vertreten

In der Heimatkiste vertreten sind natürlich auch noch andere Produzenten. So gibt es Marmelade von Alexandra und Dominik Grünberger aus Vehlingen in der Box. Auch für die Box geordert werden kann naturtrüber Apfelsaft von einer Streuobstwiese aus der Region, sowie ein Glas Honig vom Niederrhein. Regionaler Kaffee aus Mussum ist ebenfalls immer wieder Bestandteil der Heimatbox, wie seit Neustem auch Currywurst oder Bolognese vom Wild einer Jagdschule aus Xanten.

Natürlich fehlt auch nicht das Bier der kleinen Bier-Manufaktur aus Millingen. Ebenfalls gern genommen: Hausmacherwurst und Eiernudeln vom Hof Brauweiler aus Werth. Sicherlich auch eine Besonderheit: Alpakaseife, ebenso wie verschiedene Gewürze des Restaurants Zur Linde aus Rees-Esserden.

Die Heimatkiste, die im Übrigen nicht verschickt wird, gibt es nur auf Vorbestellung. Jaqueline Bünck beantwortet gern Fragen dazu unter 0177/8623522. Mehr Informationen gibt es auch unter www.emplerlamm.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg