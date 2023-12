Rees: Infos zum Wochenmarkt zwischen den Jahren

Rees/Haldern Stadt gibt Infos zu den Wochenmärkten auf Reeser Stadtgebiet. Wichtige Änderung bei dem Wochenmarkt in Haldern beachten.

Die Wochenmärkte in Rees und Haldern finden auch zwischen Weihnachten und Neujahr mit einem eingeschränkten Angebot an Händlern zu den gewohnten Zeiten statt. Diese sind in Rees am Mittwoch, 27. Dezember, und am Samstag, 30. Dezember, jeweils von 8 bis 13 Uhr.

Änderung in Haldern

In Haldern ergibt sich beim Wochenmarkt am Mittwoch, 27. Dezember, von 14 bis 18 Uhr eine kleine Änderung. Da an diesem Tag ab 17 Uhr der sogenannte „3. Weihnachtstag“ vom Verein heimlich erfolgreich e.V. auf dem Marktplatz stattfindet, werden die drei Stände für Käse, Fisch und Metzgerwaren nicht wie gewohnt dort stehen können. Stattdessen werden die Händler in unmittelbarer Nähe auf dem Parkstreifen an der Lindenstraße platziert. Von dort können sie dann bei Beendigung des Marktes sicher wieder abfahren

