Rees: Kabarettist René Steinberg gastiert im Bürgerhaus

Kabarettist René Steinberg tritt am 13. Januar in Rees auf.

Rees In seinem neuen Programm wird René Steinberg radikal: radikal lustig, fröhlich, optimistisch, bunt. Wann er in Rees zu sehen ist.

René Steinberg kommt nach Rees. Und dabei sein Programm „Radikale Spaßmaßnahmen – Die Welt ein bisschen besser lachen“ im Gepäck. Am Samstag, 13. Januar, gastiert der Kabarettist damit ab 20 Uhr im Bürgerhaus. Einlass ist bereits um 19.15 Uhr.

In seinem neuen Programm wird René Steinberg radikal: radikal lustig, fröhlich, optimistisch, bunt – und hat alternativlos den Spaß im Auge. Denn es reicht! „Wir haben genug von Ernsthaftigkeit, von Wut, Meckerei und Geschrei an der Ampel“, so Steinberg. Deshalb ruft er auf zum großen Systemwechsel: „Lasst uns jetzt und hier die Welt ein bisschen besser lachen!“ Steinberg ist sich sicher: Wo der Spaß sitzt, da geht es lang.

Karten im Vorverkauf

Im Alltag, in Beziehungen, bei Bildung, anstrengenden Kindern und peinlichen Eltern, im gesellschaftlichen Miteinander und in der Politik. „Wir müssen mehr Spaß wagen!“ Und das beginnt mit einem Abend voller Vergnügen! René Steinberg macht seit über 15 Jahren, Satire, Glossen und Comedy im Radio – unter anderem. „die von der Leyens“ bzw. den Tatort mit Til, Herbert und Udo bei WDR 2 oder die „Beklopptheiten der Woche bei WDR 5.

Karten für den Abend kosten 25,50 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Rees: Neuer Fahrradladen kommt nach Rees

Rees: Diese Schulbusregelungen gelten jetzt auf dem Deich bei Haffen

Emmerich: Der Mängelmelder wird von den Bürgern gut genutzt

Emmerich/Rees: Diese Regelungen gelten bei Ferienwohnungen

Isselburg: Höhere Gebühren für 2024

Kreis Kleve: Kalte Frostnächte angesagt - frieren jetzt die Wiesen zu?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg