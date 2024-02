Rees: Kinderkarneval im Bürgerhaus begeisterte das Publikum

Rees 13. Kinder-Karnevalsveranstaltung des DJK TuS Esserden e.V. Welche Tänze die Kinder und Jugendlichen auf der Bühne vorführten.

Mit Helau und Alaaf ist die 13. Kinder-Karnevalsveranstaltung des DJK TuS Esserden e.V. zu Ende gegangen. Zwei Tage lang haben die Kinder und Jugendlichen des DJK alles gegeben und die über das Jahr hinweg einstudierten Tänze stolz auf der Bühne präsentiert. Funkenmariechen, Hiphop, Cheerleader, Bauchtanz, Regenschirmtanz und viele weitere Tänze standen auf dem Programm.

Von den drei bis fünf Jahre alten Tanzmäusen bis zu der Gardetanzgruppe (16-24 Jahre) waren die Tänzerinnen und Tänzer mit großer Begeisterung bei der Sache. Auf die Frage von Moderatorin Jule Schwartz nach einer Zugabe ihres Funkentanzes antwortete ein Mädchen von den Tanzmäusen (4 Jahre alt) begeistert mit „Ja!“ und warf sich mit ihren Kolleginnen gleich noch einmal ins Tanzvergnügen.

Mit viel Spaß bei der Sache

Sharona Nietsche, die selbst als Tanzmaus im DJK angefangen hat, half den Kindern hinter der Bühne. „Ich freue mich, die Kinder mit genauso viel Spaß bei der Sache zu sehen, wie mir das Tanzen auch immer bereitet hat. Die Betreuung der Kindergruppen ist abwechslungsreich und schön. Der Verein ist wie ein zweites Zuhause für mich“, sagt sie. Das hat sie unter anderem Übungsleiterin und Trainerin Inka Helmes zu verdanken, die viele der Kinder vom Vorschul- bis ins Jugendlichenalter begleitet.

Die Freude an der Bewegung war den Akteuren anzusehen. Foto: Jule Schwartz

Niedrigschwellig bringt Inka jedem Kind Freude an der Bewegung mit auf den Weg. „Es muss nicht immer jeder Schritt perfekt sitzen“, weiß die erfahrene Pädagogin. „Gerade in der Aufregung auf der Bühne kann mal was schiefgehen. Wichtig ist, dass die Kinder Freude am Tanzen haben und lernen, sich gerne zu bewegen. Dann haben sie hoffentlich auch noch im Alter Freude an Sport und Bewegung“. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für die Sozialkompetenz der Kleinen.

Bühnenerfahrung gesammelt

Auch das Sammeln erster Bühnenerfahrungen hat schon viele der Kinder weitergebracht und ihr Selbstbewusstsein gestärkt. „Hätte ich nicht schon so oft Kinderkarnevalsveranstaltungen moderieren dürfen, wäre ich heute längst nicht so gut in meinem Job als Bildungsreferentin“, weiß Jule Schwartz. Über Geburtstagsständchen durften sich Amanda (8) und Mayleen (10) freuen, die ihre Ehrentage auf der Bühne verbrachten.

Besondere Bestätigung finden die Wilden Hopser, Lollipops, Tanzmäuse, Time Outs und Gardetänzerinnen, wenn das Publikum motivierend zu ihren Tanzschritten mitklatscht. „Das war bei den Auftritten besonders schön“, findet Lauma von der Gruppe Time Out. Sie hat in diesem Jahr gemeinsam mit Jule die Veranstaltung moderiert und sich dafür etwas Besonderes ausgedacht: Als schwarze Katze, die von ihrer Besitzerin, der Hexe, versehentlich in einen Haifisch verwandelt wurde, hat sie die Zuschauer mit viel Witz und Interaktion durchs Programm begleitet. Das kam bei den Kindern im Publikum sehr gut an.

Yoga-Akrobatik-Gruppe dabei

Als Gast-Stars waren in diesem Jahr Hip Hop-Tänzerinnen vom Remix mit dabei, darunter auch ein ukrainisches Flüchtlingsmädchen, und Ella und Philipp, die das Publikum mit Live-Musik begeisterten. Zum krönenden Abschluss trat die Yoga-Akrobatik-Gruppe Shanti auf, die bekannte Yoga-Figuren in beeindruckenden Körperbildern inszenierte.

Ein besonderer Dank gilt den ehrenamtlichen Veranstaltungstechnikern Matthias Eis und Marco Franken, der Vereinsleitung sowie den vier Helferinnen in den Umkleiden. Der nächste Kinderkarneval kann kommen.

