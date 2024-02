Rees: Kirchenchor St. Quirinus Millingen hat 2024 viel vor

Rees-Millingen Der Kirchenchor St. Quirinus Millingen traf sich im Jugendheim. Dort gab es einen Blick zurück. Und großer Dank wurde ausgesprochen.

Sonst kommen sie zum Singen zu sammen. Nun galt es zu wählen und zu besprechen: Die Mitglieder des Kirchenchores Millingen trafen sich nun zur ihrer jährlichen Generalversammlung im Jugendheim. Der Vorsitzende Ulli Uebbing begrüßte alle Anwesenden und besonders die Chorleiterin Cornelia Burgers. Er bedankte sich bei allen Chor-Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz im vergangenen Jahr.

Die Schriftführerin Hedi Schürmann gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr 2023 mit den vielen Auftritten des Chores bei der Gestaltung der Gottesdienste, dem Singen im Altenheim und hob besonders den gelungenen Chorausflug nach Horstmar im Münsterland hervor.

Diese Termine stehen an

Die Kassiererin Gisela Bockem verlas den detaillierten Kassenbericht. Im Anschluss wurde der gesamte Vorstand von den Anwesenden entlastet. Als neue Kassenprüferinnen wurde Mareike Hoying und Brigitte Hözel gewählt. Cornelia Burgers stellte dann das musikalische Programm für das Jahr vor.

Der Chor wird nicht nur die Gottesdienste am Karfreitag, Ostern, St. Quirinus, Allerheiligen und Weihnachten mitgestalten, sondern auch wieder die Bewohner des Altenheimes mit Liedern erfreuen. Aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Gemeinsam mit dem Halderner Kirchenchor wird es einen gemeinsamen Grillabend geben. Das Cäcilienfest wird gefeiert und auch der Besuch des Nikolauses ist ein fester Punkt. Geplant ist auch ein Chorausflug nach Dülmen/Lüdinghausen.

Höhepunkt des Chorjahres

Ein Höhepunkt dieses Jahres wird das Konzert am 20. April in Afferden/Niederlande und am 21. April in der Reeser Kirche St. Maria Himmelfahrt sein. Die Chöre aus Millingen, Sonsbeck, Lent und Afferden unter Leitung von Cornelia Burgers (verstärkt mit Sängerinnen und Sänger des Reeser Kirchenchores) singen gemeinsam die „Missa Fesitva von John Leavitt mit Orchesterbegleitung. Weitere Chorsätze (u.a. von John Rutter) werden aufgeführt.

Einen kleinen Vorgeschmack bekamen die Aktiven man schon bei der gemeinsamen Probe Ende Januar im Bürgerhaus. Der Chor lädt alle Interessierten ein, mal reinzuschnuppern und mitzusingen. Wer Freude an der Musik und am Singen hat ist herzlich eingeladen. Geprobt wird immer dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Jugendheim.

