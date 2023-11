Rees: Lesung mit Nicole Staudinger im Bürgerhaus

Rees TV-Moderatorin, Trainerin und Bestseller-Autorin Nicole Staudinger kommt zur Lesung nach Rees ins Bürgerhaus. Sie stellt ihr Buch vor.

Am Freitag, 8. Dezember, kommt Nicole Staudinger zu einer Lesung nach Rees. Auf Einladung der Stadtbücherei und der Gleichstellungsstelle liest die TV-Moderatorin, Trainerin und Bestseller-Autorin im Bürgerhaus aus ihrem aktuellen Buch „Läuft schon“. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Bürgerhaus am Markt, Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von 20 Euro in der Stadtbücherei, in der Touristeninformation und im Webshop auf der Homepage der Stadt Rees.

Die in Köln geborene Nicole Staudinger steht für alles, was Frauen stark macht. Den Grundstein für ihre Karriere legte sie mit 31 Jahren, als sie sich mit Schlagfertigkeitsseminaren für Frauen selbständig machte. Wenig später erhielt die zweifache Mutter die Diagnose Brustkrebs. Es folgten eine Chemotherapie und diverse Operationen und noch während der Bestrahlung beginnt sie, wieder Seminare zu geben.

Ihr Buch Schlagfertigkeitsqueen wurde ein Bestseller

Nach ihrer Genesung moderiert sie bei VOX die Reihe „Weil du ein Wunder bist“ und war zu Gast in der Fernsehsendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“. Nachdem sie zunächst ein Buch über ihre Krebserkrankung geschrieben hatte, veröffentlichte sie 2015 ihr Buch „Schlagfertigkeitsqueen“, das ein Bestseller wurde. In den nächsten Jahren folgten weitere Bücher zu den Themen Resilienz, Glück, Kommunikation und Bewegung. 2023 veröffentlichte sie, die sich als die „unsportlichste Läuferin der Welt“ bezeichnet, das Buch „Läuft schon“.

In dem Buch nimmt sie ihre LeserInnen mit auf ihre Reise zur ambitionierten Hobbyläuferin und verspricht eine Anleitung, mit der jede Frau – und gerne auch jeder Mann – in die Puschen kommt. Thomas Dierkes, der Leiter der Reeser Stadtbücherei, organisiert zusammen mit dem Bücherei-Team und der Gleichstellungsstelle der Stadt Rees die Leseshow mit Nicole Staudinger. „Das Buch „Läuft schon“ ist weit mehr als eine Laufanleitung, es ist ein humorvoll geschriebener Erfahrungsbericht übers Laufen, über Selbstbestimmung und über die Lust am Leben“, so Dierkes.

Passend zur Veranstaltung präsentiert die Reeser Buchhandlung „Die Bücherecke“ im Bürgerhaus einen Büchertisch mit den Titeln von Nicole Staudinger, die nach der Lesung dort auch Bücher signieren wird.

