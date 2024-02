Rees: Material und Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Rees-Haffen Unbekannte drangen in Rees auf eine Baustelle ein. Aus den Rohbauten entwendeten sie Material und Werkzeuge. Zeugen werden gesucht.

In der Zeit von Mittwoch, 31. Januar, um 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 1. Februar, um 7.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in drei Rohbauten an der Straße Zum Alten Schulhof ein. Zuvor brachen die Unbekannten einen Schlüsseltresor auf, um auf diese Weise in die noch im Bau befindlichen Doppelhäuser zu gelangen. Sie entwendeten Material und Werkzeuge von der Baustelle.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Vorgängen an der Baustelle geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822/7830.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Elten: Knappen Bauland in Dornick

Kreis Kleve: Tollitäten starten besondere Aktion

Emmerich: Einblicke ins Logistikzentrum Fiege

Rees: Sorge um Lieferungen ist unbegründet

Isselburg: FDP macht Druck beim Haushaltsplan 2024

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg