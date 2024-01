Rees: Millinger Karneval bringt Saal Jonkhans zum Beben

Rees Der Millinger Carnevals Verein und gutgelaunte Narren feierten im Saal Jonkhans. Warum auch das Gastgeschenk zu den Highlights gehörte.

Närrisches Treiben im Saal Jonkhans am 27. Januar: Unter dem Motto „Trotz aller Krisen hin und her, beim MCV da brennt der Bär! Die einen wollen lieber kleben, wir lassen heut die Bude beben …“ feierte der Millinger-Carnevals-Verein (MCV) einmal mehr eine Karnevalssitzung der Extraklasse.

Um 19.11 Uhr wurde das jecke Volk durch das Moderatorenteam des Abends Claus Westerhoff und Max Sesing begrüßt, unterstützt vom ersten Vorsitzenden Roland Schweckhorst und Schriftführer Marco Ewald.

Das Debüt der MCV Funken

Den ersten fulminanten Auftritt hatte die neue Generation der MCV-Funken: Mit sichtlicher Begeisterung und Freude gaben Emily Esser, Emilia Tielkes, Lucina Tielkes, Elisa Bovens und Nele Jansen ihr Debüt auf der großen Bühne. Trainiert wurden die Mädchen übrigens von Christina Kruse, die vor Jahren selbst Funkemariechen war und im MCV tanzte.

Beste Stimmung in Millingen. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / FUNKE Foto Services

Danach stieg Melanie Meyer in die Bütt. Die Gastrednerin aus Isselburg präsentierte als „das Julchen“ Geschichten vom Lande. Es folgte weiterer Besuch aus Isselburg – die Funken der Junior-Garde mit Trainerin Monique Waerder.

Standing Ovations für die Allerkleinsten

Die kleinen Tänzer bekamen das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht Roland Schweckhorst - Erster Vorsitzender MCV

Der nächste Auftritt sorgte für Standing Ovations im Publikum und strahlende Gesichter auf der Bühne. Die kleinsten Tänzerinnen und Tänzer, die Rainbows, legten einen grandiosen Showtanz aufs Parkett. „Toll gemacht“, war die einhellige Meinung und Roland Schweckhorst ergänzt: „Die kleinen Tänzer bekamen das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht!“

Showtanz im Saal Jonkhans in Millingen. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / FUNKE Foto Services

Jörg Minten alias „Oma Fine“ - die übrigens zum ca. sechsten Mal ihren 82. Geburtstag feierte - erzählte aus dem Leben der älteren Generation und Anekdoten aus dem Senioren-Alltag. Anschließend wurde die Bühne von kleinen Piraten aus dem Nachbarort Bienen gestürmt, die Kleinen Roten Funken Bienen präsentierten ihren Showtanz „Pirate“.

Ehrung für Manfred Westerhoff

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung von Manfred Westerhoff für 25 Jahre Mitgliedschaft. In dieser Zeit stand er dem Verein mit viel Engagement sowie Rat und Tat zur Seite und war selbst aktiv bei Büttensitzungen, Showtänzen und im Männerballett. Es folgte die Begrüßung der Ehrengäste: Bürgermeister Sebastian Hense, Ortsvorsteher von Millingen Hans-Jürgen Klug, Schützenkönigin und Schützenkönig, die Gastvereine aus Bienen, Empel, Haffen, Haldern, Grünwald, Emmerich sowie die Ortsvereine Fortuna Millingen, Feuerwehr, Heimatverein und Tambourcorps.

Eine ungewöhnliche Bitte gab es an die Gastvereine und geladenen Gäste: Das traditionelle Gastgeschenk, normalerweise in Form von Flaschen oder ähnlichem, sollte in diesem Jahr eine Geldspende sein. Dazu hatte der Vorsitzende des MCV, Roland Schweckhorst, die Vereine angeschrieben. Zusätzlich ging am Sitzungsabend ein Spendenschwein durch die Reihen. Stolze 750 Euro kamen zusammen – angeschafft werden Defibrillatoren. Die Organisation übernimmt Fortuna Millingen, die sich auch um die Wartung und Pflege der Geräte kümmern wird. Eine tolle Aktion, die bei den Gästen großen Anklang fand.

Sonnabend im Saal Jonkhans in Millingen. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / FUNKE Foto Services

Männerballett bringt Saal zum Toben

Nach diesen etwas ernsteren Tönen war es wieder an der Zeit, die Lachmuskeln zu strapazieren: In der Bütt fand die Sprechstunde von Silke Larisch alias Dr. Maria Crohn mit Geschichten aus dem medizinischen Alltag statt, bevor die Bühne für den Showtanz freigegeben wurde: Zunächst hatte die Tanzgruppe Vilada aus Preast einen Gastauftritt, gefolgt vom Heimspiel der De Tüttjes aus Millingen. Anschließend brachte die Tanzgruppe High Five aus Bienen das Thema Afrika auf die Bühne.

Den Saal zum Toben brachte das Männerballett mit Jens Lukkezen, Rene Ticheloven, Fabian Hüsken, Max Oswald, Thomas Grönke, (Tobias Hesseling), die eine grandiose Show auf die Beine gestellt hatten.

Volles Haus im Saal Jonkhans in Millingen. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / FUNKE Foto Services

Kölsche Stimmungslieder, live gesungen von den Disharmonikern Richard Möllenbeck, Heinz Schwarz, Ludger Jordan, Marco Ewald, Claus Westerhoff und Roland Schweckhorst sowie das MCV-Lied, zu dem alle Aktiven und Helfer auf die Bühne kamen, rundeten den gelungenen närrischen Abend ab. Pünktlich um 0 Uhr endete das Programm, danach wurde natürlich noch fröhlich und ausgelassen weitergefeiert.

