Rees: NRZ verlost Freikarten fürs Mitsing-Konzert der Tenöre

Rees Tenöre4you laden zum Mitsingkonzert zwischen Pop und Klassik im Reeser Bürgerhaus. Die NRZ verlost dreimal zwei Freikarten.

Drei mal zwei Freikarten verlost die NRZ Emmerich zusammen mit dem Veranstalter für den Auftritt der Tenöre4you. Sie stehen am Mittwoch, 17.Januar, ab 19:30 Uhr im Bürgerhaus Rees, Markt 1, auf der Bühne. Toni Di Napoli und Pietro Pato, die bereits aus Fernsehauftritten in der ARD, RBB, WDR bekannt sind, laden alle Besucher, die Freude am Singen haben, zu einem großen Mitsingkonzert ein. Um das Publikum aktiv einzubinden, werden Texte angezeigt. Das Repertoire reicht von You Raise Me Up über Caruso, So ein Tag, so wunderschön wie heute zu Titeln aus Musicals Cats und Phantom der Oper und zu Gänsehaut-Songs wie Nessun Dorma und Time To Say Goodbye. Außerdem präsentieren die Tenöre4you einige Lieder in Pop-Klassik-Mischung mit grandiosem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil.

An der Verlosung nimmt teil, wer eine Mail an die NRZ-Redaktion Emmerich unter lok.emmerich@funkemedien.de schreibt, Stichwort Tenöre.

Kartenvorverkauf für 23 Euro außerdem: bei der Touristeninformation Rees, Markt 41, Bücherecke, Dellstraße 14, Tobacco & More Rees, Vor dem Delltor 9, in Kleve bei Argos Oil Station, Riswicker Straße.87, in Bocholt: First Reisebüro, Neustrasse 24, Temming Verlag KG, Europaplatz 26-28 sowie über www.eventim.de.

