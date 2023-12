Rees: Pkw mit zwei Personen in den Altrhein geweht

Rees Stundenlanger Einsatz in der Nacht: Ein Pkw mit jungen Leuten aus Rees und Hamminkeln landet in einem Rheinableger. Das war geschehen.

Sturmtief Zoltan wütete am Donnerstag. Und auch Rees blieb davon nicht verschönt. Für zwei Pkw-Insassen hatte das Folgen. So kam es gegen 22 Uhr an der Deichstraße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Frau aus Rees befuhr mit einem grauen VW Polo, in welchem sich auch ein 23-jähriger Beifahrer aus Hamminkeln befand, die Deichstraße aus Fahrtrichtung Rees kommend und damit in Fahrtrichtung Haffen.

Abschlepper muss Pkw bergen

Aufgrund einer starken Windböe verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die beiden Insassen konnten nicht mehr verhindern, dass der graue VW Polo im Altrhein landete und schließlich durch einen Abschlepper geborgen werden musste. Die beiden Insassen konnten sich zuvor bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden leicht verletzt.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Das hat Sie 2023 am meisten interessiert

Emmerich: Clemens Meyer erschafft Krippe aus Stahlfiguren

Kreis Kleve: Pflegende Angehörige haben Anspruch auf Pflegegeld

Emmerich: Kunsthandlung Kappelhoff schließt in 2024

Isselburg: Mutmaßlicher Bankräuber ist gefasst

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg