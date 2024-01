Rees: Polizei fahndet mit Bild nach EC-Karten-Dieb

Rees Die Kripo hat nun ein Fahndungsfoto veröffentlicht, dass einen Mann zeigt, der im März 2023 eine EC-Karte gestohlen haben soll.

Die Kirminalpolizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug in Rees herausgegeben. Der unbekannte männliche Tatverdächtige steht im Verdacht am 3. März 2023 zwischen 11.30 und 12 Uhr nach erfolgtem Diebstahl der Geldbörse des Geschädigten, mittels der entwendeten EC-Karte, zwei unberechtigte Abbuchungen am Geldautomaten getätigt zu haben.

Hinweise an die Kripo in Emmerich

Ein Bild des Tatverdächtigen ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/123785

Hinweise werden von der Kripo in Emmerich unter Telefon 02822/7830 entgegengenommen.

