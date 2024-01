Rees: Polizei meldet Einbruch ins Berufsbildungszentrum

Rees Unbekannte sind ins Berufsbildungszentrum des Kreises Kleve an der Bergswicker Straße eingebrochen. Das haben sie gestohlen.

In der Zeit von Freitag, 5. Januar, 13.30 Uhr, bis Montag, 8. Januar, 7.35 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Berufsbildungszentrum des Kreises Kleve an der Bergswicker Straße in Rees ein, indem sie eine seitlich gelegene Glastür einschlugen.

Sie suchten in mehreren Büros nach Beute, berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie einen Drucker. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Rees: Neuer Fahrradladen kommt nach Rees

Rees: Diese Schulbusregelungen gelten jetzt auf dem Deich bei Haffen

Emmerich: Der Mängelmelder wird von den Bürgern gut genutzt

Emmerich/Rees: Diese Regelungen gelten bei Ferienwohnungen

Isselburg: Höhere Gebühren für 2024

Kreis Kleve: Kalte Frostnächte angesagt - frieren jetzt die Wiesen zu?

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822/7830.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg