Rees: Projektchor startet musikalische Reise um die Welt

Rees Nächstes Konzert in Rees unter dem Motto „A Sentimental Journey – Eine Reise durch die Welt der Musik“ ist im August. Was geboten wird.

Singen im Chor ist nicht nur eine wunderbare Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben und Freude am Musizieren zu teilen. Egal, ob man bereits Erfahrung hat oder einfach nur seine Leidenschaft für Gesang entdecken oder wiederbeleben möchte: Der Chor Junger Chor Haldern freut sich über jeden, der Spaß am Singen in einer bunten Gemeinschaft hat. Neben der Probenarbeit für Auftritte, Konzerte und besondere Anlässe, zu denen der Chor gebucht werden kann, darf auch der gesellige Teil des Vereinslebens nicht zu kurz kommen. Das nächste Konzert unter dem Motto „A Sentimental Journey – Eine Reise durch die Welt der Musik“ findet am Samstag, 31. August, um 18 Uhr im Bürgerhaus in Rees statt.

Das Repertoire reicht von Liedern aus dem Bereich Rock und Pop über Filmmusik bis hin zu geistlichen Liedern, von Deutsch über Englisch zu Französisch und von ruhiger Musik bis zum mitreißenden Ohrwurm. Die Vorbereitungen zu diesem Konzert werden erstmals als Projektchor stattfinden. Jeder kann ohne Mitgliedschaft dabei sein und das Konzert mitgestalten - jeder ist willkommen.

Chorgruppen für jede Altersklasse

Die Happy Singers, für Kinder im Alter ab etwa sechs Jahren, treffen sich donnerstags von 17 bis 18 Uhr und proben mit viel Spiel und Spaß nicht nur Kinderlieder. Auch die Kleinsten wissen schon genau, was sie singen möchten. Der Jugendchor Chorios, für Jugendliche bis etwa 17 Jahren, probt, ebenfalls donnerstags, in der Zeit von 19 bis 19.45 Uhr. Es werden mehrstimmige Lieder aus Rock und Pop einstudiert. Für alle Erwachsenen ist die Chorprobe des gemischten Chores BestAge genau das Richtige.

Es wird donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr geprobt. Dabei wird ein abwechslungsreiches Repertoire für unterschiedlichste Anlässe einstudiert. Besonders die Männerstimmen freuen sich auf Unterstützung. Alle Proben finden im Jugendheim in Rees-Haldern, Bahnhofstraße 32, statt.

Bei Interesse oder Fragen, gleich welcher Art, bitte einfach eine kurze Mail an jungerchorhaldern@web.de.

