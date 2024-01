Rees: Schützenvereine sammelten viel Geld für Kriegsgräber

Rees Sammlung der Schützenvereine aus Rees und den Ortsteilen für die Kriegsgräberfürsorge war ein Erfolg. So viel Geld kam zusammen.

Die Kriegsgräbersammlung in Rees bleibt dank der Schützen aus Rees und den Ortsteilen der Stadt ein großer Erfolg. Im Jahr 2023 kam mit 12.148,96 Euro zum wiederholten Mal ein fünfstelliger Betrag zusammen, der nun an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. übergeben werden konnte. „Das Ergebnis ist nur durch die tatkräftige Unterstützung unserer Schützenvereine möglich“, zollte Michael Becker, Fachbereichsleiter Arbeit und Soziales der Stadt Rees und Geschäftsführer des VDK Ortsverband Rees, Anerkennung und Respekt. Nachdem die Sammlung bis zum Jahr 2010 eher dürftige Ergebnisse erzielt habe, konnten Vertreter der Stadt Rees die Schützenvereine im Stadtgebiet für diese wichtige Aufgabe gewinnen, berichten sie.

Zehn Prozent des Erlöses für die eigene Jugendkasse der Vereine

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Warum sich Landwirte so ärgern

Emmerich: Das sind einige Emmericher Events in 2024

Rees: Kaum Besucher beim Neujahrsdrehen an der Mühle in Rees

Emmerich: Bilanz der Feuerwehr in der Silversternacht

Isselburg: Tierheim Bocholt in finanzieller Not: Stadt Isselburg hilft

Mittlerweile ist die VDK Straßensammlung zur Tradition geworden. „Es freut mich, dass die Sammlung so gut angenommen wird und viele Bürgerinnen und Bürger Jahr für Jahr bereits auf die Schützen warten“, so Michael Becker weiter. Auch die Schützenvereine hätten durch ihr Engagement einen Mehrwert. Zehn Prozent des Sammlungsergebnisses bleiben in der eigenen Jugendkasse und auch der gesellige Teil komme bei den Sammlern nicht zu kurz. In diesem Jahr haben die Schützen im Stadtgebiet Rees 12.148,96 Euro gesammelt. Damit liegt das Ergebnis sogar oberhalb des Durchschnitts seit 2010.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge pflegt und erhält im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland über 800 Kriegsgräberstätten mit den Gräbern von mehr als 2,5 Millionen Gefallenen der Weltkriege im Ausland und kommt so einer völkerrechtlichen Verpflichtung nach. Diese Arbeit wird in erster Linie aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg