Rees: SPD kritisiert Bürgermeister für Stellenwünsche

Rees Haushalt 2024 im Entwurf mit minus 8,5 Millionen Euro: Diese Stellen, die der Bürgermeister sich wünscht, lehnt die SPD-Fraktion ab.

Jetzt traf sich die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Rees zu ihrer traditionellen Haushaltsberatung in ihrem Parteibüro. Exakt 400 Seiten umfasst das Zahlenwerk, das die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2024 umfasst. Die Aussichten seien nicht gerade rosig. So stehen den Ausgaben von 60,5 Millionen Euro lediglich 52 Millionen an Einnahmen gegenüber. Der Fehlbetrag beträgt somit 8,5 Millionen Euro. Die Rücklagen schmelzten dahin und künftig drohten massive Steuer- und Abgabenerhöhungen.

Der falsche Weg

Angesichts der schlechten Haushaltslage sehen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Wünsche des neuen Bürgermeisters äußerst kritisch, zwei neue zusätzliche Personalstellen in seinem Stab zu schaffen. „Wir sehen die Wünsche des Bürgermeisters nach Schaffung zweier neuer Personalstellen in seinem Bereich äußerst kritisch. Das ist eindeutig der falsche Weg, angesichts des großen Defizits. Dafür haben wir kein Verständnis“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Friedmann. Mit dieser klaren Haltung geht die SPD nun in die weiteren Beratungen um den Haushalt der Stadt Rees für das Jahr 2024.

