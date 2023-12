Kultur Rees: Spielsachen für Kinder der ZUE in Haldern

Rees Drei Organisationen hatten eine gemeinsame Hütte auf dem Reeser Weihnachtspädje. Erlös wurde jetzt gespendet an die ZUE in Haldern.

Eine der Organisatorinnen der Interkulturellen Tage in Rees, Dr. Claudia Großheider von Kultur.Gut., konnte in der vergangenen Woche ein Lächeln auf das Gesicht der Menschen in der Flüchtlingsunterkunft ZUE Rees zaubern.

Beim Reeser Weihnachtspädje hatten das Team um Kultur.Gut., der Verein Fremde werden Freunde und die Gemeindecaritas eine gemeinsame Hütte, bei der allerlei schöne Dinge wie zum Beispiel Kerzen verkauft wurden.

Erzieherinnen freuen sich

Der Erlös aus diesem Verkauf wurde unter anderem dafür genutzt, um Spielsachen und Bastelmaterial für die Kinder der ZUE Rees anzuschaffen. Besonders die Erzieherinnen der Flüchtlingsunterkunft freuten sich natürlich darüber, da diese Anschaffungen die oftmals herausfordernde Arbeit mit den Kindern aus den unterschiedlichsten Ländern erleichtert.

Bewegtes Jahr

Sebastian Hiller, Umfeldmanager der ZUE Rees, und das Team um Kultur.Gut. schauen auf ein bewegtes Jahr zurück, mit außergewöhnlichen Veranstaltungen während der Interkulturellen Tage, Begegnungen, die in Erinnerung bleiben werden und der erfolgreichen Teilnahme am zauberhaften Weihnachtpädje in Rees.

Auch für das nächste Jahr sind schon erste Planungen begonnen worden und mithilfe der vielen Unterstützer hofft man, das kulturelle Angebot in Rees wieder um einige spannende Aspekte zu erweitern.

