Rees: Sternsinger ziehen Samstag durch Haldern

Haldern Am Samstag ziehen die Sternsinger durch Haldern, um die Haushalte zu besuchen. Am Abend gestalten sie ab 18.30 Uhr die Messe mit.

Am kommenden Samstag, 6. Januar, ziehen die Sternsinger durch das Lindendorf, um die Haushalte zu besuchen. Los geht es im Anschluss an die Aussendung in der Kirche ab etwa 9.30 Uhr. Zum Gottesdienst am Abend um 18.30 Uhr werden sie zurückerwartet und gestalten die Messe mit.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Warum sich Landwirte so ärgern

Emmerich: Das sind einige Emmericher Events in 2024

Rees: Kaum Besucher beim Neujahrsdrehen an der Mühle in Rees

Emmerich: Bilanz der Feuerwehr in der Silversternacht

Isselburg: Tierheim Bocholt in finanzieller Not: Stadt Isselburg hilft

Segenszettel liegen in der Kirche

Im Anschluss an die Aktion werden Segenszettel hinten in der Kirche sowie in den Bäckereien Gerads und Jansen zur Mitnahme ausliegen. Auch gespendet werden kann dort im Nachhinein für die Aktion „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit“.

Außerdem kann per Überweisung (Bankverbindung auf der Rückseite der Segenszettel) oder mit Hilfe der Spendentütchen, die ebenfalls hinten in der Kirche ausliegen, gespendet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg