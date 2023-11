Rees: Talkshow im Internet zum Ende von Wetten, dass..?

Rees Die in Rees produzierte Youtube-Talkshow „Der flotte Dreier“ beschäftigt sich mit dem Ende von Wetten, dass..?. Worüber geredet wird.

Topp, die Wette gilt: Am Samstag, 25. November 2023,

ZDF: Gottschalk moderiert im November letztes Mal «Wetten, dass..?» nimmt Thomas Gottschalk endgültig Abschied

von „Wetten, dass..?“ Damit endet nach 42 Jahren, neun Monaten und elf Tagen die bewegte Geschichte der größten Unterhaltungsshow Europas. Grund genug für die in Rees produzierte Youtube-Talkshow „Der flotte Dreier“, sich ausführlich mit den legendären Wetten, den vielen Stargästen und den Showmastern Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert und Markus Lanz zu beschäftigen.

In ihrer Kindheit saßen Michael Scholten und Lars Giesen, aufgewachsen in Rees und in der Wittenhorst, im Bademantel vor dem Fernseher, ab 1998 waren sie immer wieder live bei „Wetten, dass...?“ in verschiedenen Mehrzweckhallen Deutschlands dabei.

Autogrammjäger trifft auf Autor der ZDF-Online-Redaktion

Während es Lars Giesen stets auf Autogramme und Fotos mit den Prominenten abgesehen hatte, war Michael Scholten mehr als 40-mal als Autor der ZDF-Online-Redaktion hinter den Kulissen aktiv, bereitete Interviews mit den Stargästen vor und hielt skurrile Geschichten fest. Auch den tragischen Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch erlebten die beiden Reeser im Dezember 2010 in Düsseldorf mit.

Moderator Roland Donner überzieht die übliche Sendezeit

Es gibt also viel zu erzählen, sodass Moderator Roland Donner die übliche Sendezeit der Talkshow gnadenlos überzieht. Aber auch das ist eine Verbeugung vor Frank Elstner und Thomas Gottschalk.

Die Show findet man am schnellsten, indem man bei Youtube die Suchbegriffe „Der flotte Dreier Wetten, dass“ eingibt. Von dort aus werden Nutzer auch zu früheren Ausgaben weitergeleitet, in denen sich die drei Niederrheiner über Kindheitshelden wie Bud Spencer, Terence Hill, Peter Lustig, Astrid Lindgren, Michael Ende, Karl May oder „Star Wars“ unterhalten und allerlei Erinnerungsstücke in die Kamera halten.

