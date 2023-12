Rees: Tenöre laden zum Mitsing-Konzert ins Bürgerhaus

Rees Die Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato laden zu einem Gala-Konzert ins Bürgerhaus Rees. So wird das Publikum aktiv eingebunden.

Die renommierten Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato laden am Mittwoch, 17. Januar, um 19.30 Uhr zu einem Gala-Mitsingkonzert ins Bürgerhaus Rees, Markt 1, ein. Bekannt aus Fernsehauftritten in ARD, RBB und WDR, versprechen die Künstler ein einzigartiges Konzerterlebnis, bei dem das Publikum aktiv in das Geschehen einbezogen wird.

Das Konzert verspricht eine einzigartige Mischung aus ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen. Die Künstler und das Publikum verschmelzen zu einem gemeinsamen Chor und präsentieren ein spektakuläres Programm, das sowohl bekannte Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik als auch einige eigene Stücke in perfekter Pop-Klassik Mischung beinhaltet.

Licht-Show begleitet die Darbietungen

Zu den Höhepunkten des Abends zählen fantastische Songs wie „You Raise Me Up“, „Caruso“, „Volare“, „My Way“, „Ave Maria“ und viele weitere. Eine elitäre Licht-Show begleitet die Darbietungen und sorgt für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Um das Publikum aktiv einzubinden, werden die Texte der Lieder angezeigt.

Der Kartenvorverkauf startet an den Vorverkaufsstellen Touristeninformation Rees, Markt 41; Bücherecke, Dellstraße 14 und Tobacco & More, Vor dem Delltor 9. Ebenfalls sind Karten in Kleve erhältlich an der Argos Oil Station, Riswicker Str. 87. Alternativ besteht die Möglichkeit, Tickets online unter www.tenoere4you.de oder bei allen eventim VVK-Stellen deutschlandweit über www.eventim.de zu erwerben. Der Eintrittspreis im Vorverkauf beträgt 23 Euro. Für Konzertinformationen und Kartenbestellungen steht die Telefonnummer 0221-39760377 zur Verfügung.

