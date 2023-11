Rees: Theater für Kinder hat 2024 fünf Stücke im Programm

Rees Das Reeser Theaterprogramm für Kinder ist da. Es wird magisch, spannend und lustig. Diese schönen Stücke werden in 2024 gespielt.

Das neue Kindertheaterprogramm 2024 ist da. Es stehen fünf unterschiedliche Stücke auf dem Programm im Bürgerhaus Rees.

Los geht’s am 24. Februar mit dem Stück „Der Zauberlehrling“. Ein Blick des Lehrlings in das streng verbotene Zauberbuch seines Meisters und schon sind die magischen Geister nicht mehr aufzuhalten. Die beiden Schauspieler vom Theater Mika & Rino aus Freiburg servieren ihrem Publikum eine Mischung aus Tollpatschigkeit und gekonnter Zauberkunst.

Nach dem Kinderbuch von Michael Ende

Am 16. März wird „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ aufgeführt. Ein Erzähltheater mit Figuren nach dem Kinderbuch von Michael Ende. Der Schauspieler Michael Kunze vom Theater Tredeschin aus Stuttgart spielt mit der originellen Großfigur Jim Knopf und mit weiteren Handpuppen die Geschichte von Lukas dem Lokomotivführer und seinem jungen Freund Jim, die gemeinsam die Herausforderungen des Lebens auf der Insel Lummerland bestehen.

Das Theater Töfte aus Halle/Westfalen bringt am 13. April mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ wieder eine liebevolle Theatergeschichte mit einem König, Figuren und Musik mit nach Rees. Ein spannendes und wundervolles Märchen. Mit viel Phantasie, Liedern, imposanten Figuren und überraschendem Spielwitz wird die Geschichte neu erzählt. Die sprachliche Schönheit des Märchens bleibt dabei unverfälscht erhalten.

Schneewitchen und die sieben Zwerge: Eine liebevolle Theatergeschichte mit einem König, Figuren und Musik. Foto: Stadt Rees

Sommerpause und ein Kommissar – dann wird es weihnachtlich

Nach der Sommerpause kommt am 28. September das Trotz-Alledem-Theater aus Bielefeld mit „Kommissar Gordon und seinem ersten Fall“. Matthias Harre hat aus der Buchvorlage von Ulf Nilsson und Gitte Spee, die 2015 mit dem Kinderbuchpreis des Landes NRW ausgezeichnet wurde, eine ebenso amüsante wie spannende Bühnenfassung gemacht. Den Abschluss des Kindertheaterprogramms 2024 macht am 16. November das Theater Hille Puppille aus Dülmen mit der Inszenierung „Morgen kommt der Weihnachtshahn“. Ein durchaus menschliches Weihnachtsstück mit vielen Hühnern, einem Hahn, zwei Küken und einer Gans in Not. Die Verbindung aus witzigen Dialogen, klassischer Musik und sehr ansprechenden Figuren bietet Gelegenheit, sich den Sinn des Weihnachtsfestes auf eine leichte Art und Weise noch einmal vor Augen zu führen.

Alle Aufführungen finden jeweils um 16 Uhr im Reeser Bürgerhaus statt. Die Eintrittskarten kosten drei Euro für Kinder und vier Euro für Erwachsene. Ab sofort sind die Karten für die neue Saison in der Touristeninformation, Markt 41 oder unter Tel. 02851/51-555 (Öffnungszeiten täglich 10 bis 16 Uhr) erhältlich.

