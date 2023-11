Rees: Traditionelle Putenverlosung auf dem Marktplatz

Die Putenverlosung in Rees im Jahr 2019. Auch in diesem Jahr winken wieder schöne Preise.

Rees In guter Tradition startet wieder die Putenverlosung auf dem Marktplatz in Rees. Diese schönen Preise gibt es außerdem zu gewinnen.

In guter Tradition startet in Rees jetzt wieder die beliebte Putenverlosung auf dem Marktplatz. Bereits in den vergangenen Jahren herrschte großer Andrang, um einen der begehrten Preise zu gewinnen.

Die Veranstaltung findet meist vor dem ersten Advent statt, so auch in diesem Jahr: „Am Samstag, 2. Dezember geht es los, Beginn ist um 9.30 Uhr“, freut sich die Vorsitzende der Reeser Werbegemeinschaft (RWG), Renate Bartmann.

Nicht nur Puten sind im Lostopf

Im Lostopf befinden sich natürlich Puten, –ursprünglich war die Verlosung nur darauf ausgelegt – aber auch Hähnchen, Rinderbraten und Mettwürste. Zudem lecker gefüllte Keksdosen, Reeser Stadtgutscheine und der Kalender des VVV, Verkehrs- und Verschönerungsverein Rees. Insgesamt gibt es für die Besucher des Marktes etwa 300 Preise zu gewinnen.

Renate Bartmann erinnert im Rahmen der Veranstaltung gerne auch noch einmal an die Einkaufskarten, – die „Dankeschön-Aktion der RWG 2023“ – die es ab dem 1. Dezember wieder in den Reeser Mitgliedsgeschäften gibt. Kunden, die hier einkaufen, erhalten eine Gewinnkarte, die automatisch an der Verlosung im Januar 2024 teilnimmt. Es muss lediglich die Adresse eingetragen und die Karte bis zum Tag vor Heiligabend, 23. Dezember, in den Mitgliedsgeschäften der RWG wieder abgeben werden. „Diese Karten kommen im Januar in eine Verlosung mit äußerst attraktiven Preisen“, so Bartmann. Das genaue Datum der Verlosung im Januar wird noch bekannt gegeben.

Mitgliedsgeschäfte der RWG

Teilnehmende Geschäfte sind beispielsweise Bauzentrum Borgers, Max-Planck Straße 6; Alexander Herrenmoden, Florastraße 8; Modehaus ten Hompel, Dellstraße 15; Floristik Karin Schleiting, Oberstadt 6; Floristik-Gärtnerei Maas, Grüttweg 5; Bücherecke Rees, Dellstraße 14; Rheincafé Rösen, Markt 6; Apotheke am Stadtgarten, Vor dem Falltor 10; Belting Optik, Dellstraße 11; dm Markt, Dellstraße 22; Delltor-Apotheke, Dellstraße 94; Kosmetik Ecke Ursula van Merwyk, Dellstraße 17; Schiffer Optik; Cattleya Styles, Dellstraße 25; Goldschmiede Gert Schwaderlapp, Kirchplatz 18; Raiffeisenmarkt, Groiner Kirchweg; Gerads Bäckereien e.K., Empeler Str. 103; Rewe Lamers, Westring 5b oder die Bäckerei-Konditorei-Cafe Michael Jansen, Filiale Rees, Dellstr. 10 + 12.

Die komplette Auflistung findet man auf der Website der Reeser Werbegemeinschaft unter reeser-werbegemeinschaft.de.

