Rees: Über 700 Teilnehmer setzen Zeichen gegen Rechts

Rees Mahnwache im Stadtpark und anschließend Holocaust-Gedenktag im Bürgerhaus Rees mit vielen Teilnehmern. Das sind die Botschaften.

Am Samstagnachmittag wurde es so richtig voll im Reeser Stadtpark. Laut Polizeiangaben nahmen über 700 Personen an der gemeinsamen Mahnwache „Nie wieder ist jetzt“ teil. Zu der anschließenden Veranstaltung zum Holocaustgedenktag im Bürgerhaus kamen über 140 Gäste.

Neben den Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie der Kirche nahmen auch zahlreiche Kinder und Flüchtlinge an der Mahnwache teil. Mit vielen Schildern, Lichtern und Kerzen äußerten die Teilnehmer ihre Meinung. „Es ist kurz vor 35“, „Omas gegen rechts“, „In Rees teilen wir Kuchen nicht Hass“ und „Katzen ja, AfD nein“, zeigten deren Bandbreite.

Margret Derksen betont die Verantwortung der Gesellschaft

Margret Derksen, die Mitorganisatorin der Veranstaltung, sprach von einem starken Zeichen, das von Rees – gegen Antisemitismus sowie Rassismus und für Vielfalt und Demokratie – ausgehen soll: „Wir sind dafür verantwortlich, dass sich solche Gräueltaten nicht wiederholen. Wir sind dafür verantwortlich, dass ‚Nie wieder‘ keine hohle Phrase ist und bleibt.“

Immer wieder stelle ich mir die Frage, ob es wirklich so schwer ist, aus unserer Geschichte zu lernen Sebastian Hense - Bürgermeister von Rees

„Wir sprechen uns gegen Nazis, gegen Faschisten, gegen die AfD und gegen rechte Gewalt aus. Gemeinsam zeigen wir anstatt dessen, was uns wichtig ist“, erklärte Bürgermeister Sebastian Hense, „uns ist wichtig, dass niemand in unserem Lande um seine Sicherheit fürchten muss.“ „Immer wieder stelle ich mir die Frage, ob es wirklich so schwer ist, aus unserer Geschichte zu lernen“, so der Bürgermeister. Zum Schluss forderte er die Bürger auf: „Gehen sie wählen und wählen sie demokratische Parteien.“

Sie wollten Flüchtlinge deportieren

Gisela Behrend berichtete als Flüchtlingshelferin über ihre zehnjährige Tätigkeit als Deutschlehrerin für die Flüchtlinge und deren Reaktion auf die aktuelle fremdenfeindliche Entwicklung in Deutschland. „Es ist immer nur ein kleiner Schritt von den Gedanken in den Köpfen bis zum tatsächlichen Handeln“, meinte Behrend zu den Vorschlägen „der ursprünglichen Parteien und deren Helfershelfer“ die Flüchtlinge in Deutschland zu vertreiben oder zu deportieren. Mehrfach ließ sie „Nie wieder ist jetzt“ und „Alle zusammen für Vielfalt und Demokratie“ im Sprechchor wiederholen.

Die Pastoralreferentin Barbara Bohnen sprach als Vertreterin der kirchlichen Institutionen in Rees: „Es ist gut und wichtig, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren, aber die Politiker müssen sich hinterfragen, wo sie in der Vergangenheit Fehler gemacht haben.“ Auch die Kirche soll laut Bohnen Stellung beziehen.

Gymnasiasten bereiteten 20-seitige Broschüre vor

Als Thema für die diesjährige Veranstaltung des Holocaustgedenktages hatten die Stadt Rees, der Reeser Geschichtsverein und das Gymnasium Aspel die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen als Thema gewählt. Es wurde das äußerst bewegende und spannende Filmdrama „Im Labyrinth des Schweigens“ gezeigt. Die Hintergründe zum Spielfilm – die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, die Täter und die Opfer – wurden von Bürgermeister Sebastian Hense in seiner Rede, sowie in einer umfangreichen und informativen, 20-seitigen Broschüre von den Schülern der Q2 des Gymnasiums aufgearbeitet.

