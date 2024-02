Rees: Umschulung mit 44? Für Praesterin ein Glücksfall

Rees/Praest Nadine Deutz war früher bei Schlecker. Nach der Mutterschaft macht sie nun in diesem Betrieb eine Umschulung: „ein Sechser im Lotto“.

Wie ein Sechser im Lotto. Nadine Deutz hat mit 44 Jahren noch mal den Schritt einer beruflichen Neuorientierung gewagt. Ihr Jahrespraktikum für die Umschulung zur Kauffrau für Büromanagement absolviert die Praesterin bei der Lebenshilfe Unterer Niederrhein.

Der Wandel im Einzelhandel

Für die Praesterin war nach der Geburt ihrer ersten Tochter eines klar: „Ich wollte für meine Kinder da sein, bis sie weitestgehend selbstständig sind.“ Das ist gut 18 Jahre her. Es folgte eine weitere Tochter mit Förderbedarf und die Insolvenz ihres vorherigen Arbeitgebers (die Drogeriekette Schlecker). „Durch den Wandel im Einzelhandel in den letzten Jahren und den immer längeren Öffnungszeiten, stand schnell fest, dass ich nicht mehr im Einzelhandel tätig sein wollte“, so Nadine Deutz.

Sie fing an, im Internet nach Teilzeitausbildungen und Umschulungen zu recherchieren, hinterfragte ihre Interessen, Schwächen und Stärken. Bei ihrer Recherche fand sie eine Teilzeitumschulung zur Kauffrau für Büromanagement des Instituts für berufliche Bildung (IBB) in Wesel. Es folgten Videoanrufe, weitere Gespräche und ein Eignungstest mit psychologischem Gutachten. „Mitte September 2022 kam der Bescheid, dass ich die Umschulung beginnen kann“, erinnert sich Nadine gerne zurück.

Ihre Zweifel: In dem Alter noch mal ins Kalte Wasser springen?

„Doch ich hatte zu Beginn auch Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war.“ In diesem Alter noch mal ins kalte Wasser zu springen und als zweifache Mutter einen beruflichen Neuanfang zu starten, sei eine Herausforderung – nach wie vor. In den ersten vier Wochen gab es einen Intensivkurs im kaufmännischen Rechnen, im EDV-Bereich, kaufmännischem Wissen und Hausaufgaben. Danach folgten 13 Lernfelder inklusive Klausuren, die geschrieben wurden. Es brauchte seine Zeit, bis Nadine Deutz die für sie beste Lernmethode herausfand und in einem für sie sich gut anfühlenden Rhythmus mit der Umschulung, dem eigenen Haushalt, der Zeit für die Kinder und der Lernzeit zurechtkam.

Und das war erst die Theorie. Zur Umschulung gehört ein einjähriges Praktikum. In diesem soll das theoretisch erlernte Wissen in der Praxis vertieft und ein Wahlbereich für die mündliche Abschlussprüfung abgedeckt werden. Nadine Deutz recherchierte weiter und entdeckte im Internet sowie in Gesprächen mit Freunden die Lebenshilfe Unterer Niederrhein. „Nach meinem Erstkontakt ging alles recht schnell. Natürlich musste die Lebenshilfe auch noch ein paar formelle Sachen klären, weil die Umschulung für das Sozialunternehmen neu war“, erklärt Nadine Deutz.

Herzlichkeit, Dankbarkeit und Freude strahlen die Kollegen aus

Im September konnte es dann aber in der Hauptverwaltung Rees-Groin losgehen. Hier durchläuft sie alle Verwaltungsbereiche: Sekretariat, Einkauf, Personalwesen, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzbuchhaltung und Werkstattorganisation. „Es ist wie ein Sechser im Lotto“, freut sich Nadine Deutz.

Die Verwaltung der Lebenshilfe Unterer Niederrhein in Rees-Groin

„Die Menschen mit Handicap aber auch die Kollegen strahlen Herzlichkeit, Dankbarkeit und Freude aus.“ Das sei sehr beeindruckend. Schnell bekam sie eigenverantwortliche Aufgaben und hatte nie das Gefühl, „nur“ eine Praktikantin zu sein. Voraussichtlich ab September nach ihren Prüfungen kann Nadine Deutz ihre Tätigkeit als Bürokauffrau im Büromanagement beginnen.

