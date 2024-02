Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Rees.

Polizei Rees: Unbekannte beschädigen Tor an einer Einfahrt

Haldern In Rees haben Unbekannte das Tor an einer Grundstückseinfahrt beschädigt. Verursacher machten sich einfach aus dem Staub.

Am Samstag, 17. Februar, kam es zwischen 0 Uhr und 19 Uhr an der Weseler Landtraße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei das Tor einer Grundstückseinfahrt beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen sollen sich melden

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822/7830 entgegen

