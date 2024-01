Einbruch Rees: Unbekannte Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Rees-Bienen Über ein auf Kipp stehendes Fenster brachen Unbekannte zu Beginn des neuen Jahres in Bienen in ein Haus ein. Was sie dabei entwendeten.

Im Zeitraum von Montag, 1. Januar, 17 Uhr, bis Mittwoch, 3. Januar, 11 Uhr, kam es an der Cobrinkstraße im Reeser Ortsteil Brienen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zum Haus und entwendeten ein Radiogerät sowie einen dazugehörigen Akku. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830.

