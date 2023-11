Rees: Unfallflucht am Grüttweg – Zeugen gesucht

Am Montag kam es zwischen 15 und 16 Uhr am Grüttweg in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht.

Rees Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Grüttweg wurde ein Volvo XC 90 beschädigt. Die Polizei such nun den Verursacher des Schadens.

Am Montag, 20. November 2023, kam es zwischen 15 und 16 Uhr am Grüttweg in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Volvo XC 90, der auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes abgestellt gewesen war, an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Halterin des Pkw informierte die Polizei

Die 49-jährige Halterin des Wagens bemerkte den Schaden nach Ihrer Rückkehr und informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg