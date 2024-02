Rees: Unfallflucht – so dürfte der Schaden entstanden sein

Rees-Millingen In Millingen wurde ein teueres Auto beschädigt. Die Polizei gibt einen wichtigen Hinweis zum Fahrzeug des unfallflüchtigen Verursachers

Am Donnerstag, 8. Februar, kam es zwischen 8 und 10.30 Uhr an der Anholter Straße in Rees-Millingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde eine schwarze Mercedes Benz A-Klasse, welche auf einer Parkfläche mit Front in Fahrtrichtung Bahnübergang abgestellt gewesen war, im hinteren Bereich des Fahrzeugs beschädigt. Die 48-Jährige Nutzerin des Wagens stellte die Beschädigungen nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug fest.

Aufgrund des Schadenbildes geht die Polizei nach aktuellem Erkenntnisstand davon aus, dass der Unfall durch ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung verursacht worden sein muss. Die oder der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Emmerich unter 02822 7830

