Rees: Wasser auf den Friedhöfen ist abgestellt

Auf dem Friedhof in Rees ist das Wasser abgestellt worden.

Rees Frostige Temperaturen erwartet: Die Stadt Rees stellt das Wasser auf den Friedhöfen ab. Das müssen die Bürger nun tun.

Auf den städtischen Friedhöfen in Rees, Bienen, Millingen, Haldern und dem Soldatenfriedhof an der Turmallee in Haldern wird ab sofort das Wasser abgestellt.

Bürger sollen Wasser selbst mitbringen

Der Grund: Die nächsten Tage sollen zunehmend kälter werden, sodass die Maßnahme die Wasserleitungen vor möglichen Frostschäden schützt. Besucher des Friedhofes werden gebeten, das Wasser für Schnittblumen zum Beispiel in einer Flasche von zu Hause aus mitzubringen.

