Rees: Weibliche Carlos Santana tritt im Buena Ressa Club auf

Rees Markenzeichen, Blues mit Soul-Elementen und Tango zu vermengen, hat Beinamen eingebracht. Was das Naturtalent an Gitarre spielen wird.

Am Samstag, 19. Januar, findet um 21 Uhr ein Clubkonzert mit Vanesa Harbek im Buena Ressa Music Club statt. Einlass ist um 19.30 Uhr. Die aus Argentinien stammende Wahlberlinerin war schon zweimal zu Gast bei uns und kehrt Anfang Januar gerne zurück zu uns. Es ist die Fortsetzung der sehr erfolgreichen „Visiones“ Tour von 2022/2023 mit dem gleichnamigen Album. Ihr musikalisches Markenzeichen, traditionellen Blues mit Soul-Elementen und Tango zu vermengen, hat der Sängerin und Gitarristin, die auch exzellent Trompete spielt, schon den Beinamen „der weibliche Carlos Santana“ eingebracht.

Zwar ist das sowohl geographisch (Mexiko vs. Argentinien) als auch musikalisch (Salsa vs. Tango) gesehen nicht richtig, doch was beide gemeinsam haben, ist das exzellente Gitarrenspiel und der Blues mit südamerikanischem Flair. Passend zum Tourstart 2024 erscheint die erste Single „Toda La Noche“ ihres kommenden vierten Studioalbums, was den Namen „Go Fo it“ tragen wird. Es wird im Sommer veröffentlicht und wurde wieder mit Bass-Legende Martin Engelien (Klaus Lage Band, Tabaluga, GO Music…) produziert und eingespielt.

Kraftvolle Stimme

Engelien wird sie auch bei der Liveshow begleiten und neben ihren etablierten Songs werden auch einige Werke des kommenden Albums zu hören sein. Dabei bleibt sie ihrem eingeschlagenen musikalischen Weg treu mit Eigenkompositionen im Stil des Latin Blues Rock, verschmolzen mit Vanesas Heimatmusik, dem Tango. Blues, Tango, Soul, Rhythm‘n Blues, Swing, Jazz, Latin und Rock ’n Roll sind die Stilistiken der talentierten argentinischen Sängerin, Gitarristin und Trompeterin, die einen Abschluss für Musik, Lehramt und Komposition der Argentinischen UCA (Katholischen Universität) vorweist.

Sie ist ein Naturtalent an der Gitarre Veranstalter - Buena Ressa Music Club

Vanesa hat eine vielseitige und kraftvolle Stimme und bewegt sich bequem durch verschiedenste Musikstile. Sie ist ein Naturtalent an der Gitarre. Ihre exquisite Technik und ihr solider Sound bilden eine perfekte Kombination für ihre Virtuosität und Qualität als Performerin. Sie tourte durch Argentinien und viele andere Länder, darunter internationale Jazz-, Blues- und Tangofestivals in Mexiko, Ecuador, Deutschland, Österreich, Tschechien, Litauen, Polen, Italien, Spanien, der Schweiz, der Slowakei, Ibiza, Irland, Rumänien, Paraguay, Kolumbien, Brasilien und Chile.

Internationale Bluesgrößen

So stand sie mit nationalen und internationalen Bluesgrößen wie Hugo Mendez , Rubén Gaitán, Igor Prado, Sugar Blue, Dave Riley, Antonio Vergara ( Ecuador) Kenny „Blues Boss” Wayne (Canada), Marcos Coll (Spain), Daryl Taylor, Rico MacClarrin (USA) und vielen mehr auf der Bühne und spielte bei den internationalen Jazz Festivals Mexico, Ecuador, Brasilien und Chile. Der Einlass beginnt ab 19.30 Uhr, das Konzert startet gegen 21 Uhr. Die limitierten Karten sind im Vorverkauf im Buena Ressa Music Club, Empeler Straße 85, in Rees oder online auf buenaressa.de für 15 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: So lief das 35. Internationale Prinzentreffen auf der MS Rhein Energy

Rees: Wer beim Büttenabend Orden Haffener Original bekam

Emmerich: Was bei der Ordensverleihung der Karnevalssitzung in Praest schiefging

Emmerich: Promi-Comedian überraschend beim EKV-Karneval

Emmerich: Wie Fastnackt der Gesellschaft in den Hintern tritt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg