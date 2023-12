Rees: Weihnachtlicher Schlager auf dem Schiff

Rees Auf der Germania in Rees an der Anlegestelle Rees findet Samstag der traditionelle Weihnachts-Schlager statt. Diese Musiker sind dabei.

Am Samstag, 2. Dezember, findet auf der Germania in Rees an der Anlegestelle Rees wieder der traditionelle Weihnachts-Schlager statt. Das Duo Vamos wird die neuesten Hits präsentieren aus dem neuen geplanten zweiten Album. Die Veranstaltung findet auf dem festlich geschmückten Zwischendeck statt, natürlich ist dort geheizt.

Hier gibt es Tickets

Als Gäste treten die Power-Sisters und der RheinSchlager Castinggewinner Mirko Peters aus Kalkar auf. Einlass ist um 17 Uhr, die Veranstaltung dauert von 18 bis 22 Uhr. Tickets gibt es noch an der Abendkasse (24,50 Euro).

