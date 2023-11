Rees: Weihnachtskonzert Blasorchester Haldern in St. Georg

Rees-Haldern Das Blasorchester Haldern kommt mit einem Weihnachtskonzert in die St. Georg-Kirche. Außerdem steht eine feierliche Verabschiedung an.

Das Halderner Blasorchester gibt am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in der St. Georg-Kirche in Haldern ein Weihnachtskonzert. Es wird ein besonderes Konzert. Die Musikerinnen und Musiker wollen am zweiten Advent nicht nur mit besinnlichen Melodien die Weihnachtsstimmung einläuten.

Symphonische Werke wie „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler, „Voice of the Vikings“ von Michael Geisler und „Mountain Moments“ von Luis Carlos Neves Serra (um nur einige zu nennen) versprechen einen Hochgenuss konzertanter Blasmusik. Vor allen Dingen wollen sich die Musikerinnen und Musiker aber mit diesem Konzert von ihrem langjährigen Dirigenten Robert Wijnands verabschieden, der dann zum letzten Mal den Taktstock erheben wird, um sein Halderner Blasorchester zu dirigieren.

Der Taktstock wird in andere Hände gegeben

Seit 2005 hat er die Musikerinnen und Musiker inspiriert und motiviert und viele großartige Konzerte mit dem Blasorchester gestaltet, nun muss er aufgrund einer beruflichen Neuorientierung die Leitung in andere Hände legen. Den neuen Dirigenten wollen die Halderner dann auch schon am 10. Dezember vorstellen.

Ferdi Hallen, gebürtiger Halderner, studierter Trompeter, versierter Dirigent und Kenner symphonischer Blasmusik, wird während des Konzerts den Dirigentenstab übernehmen. Bereits der traditionelle Auftritt am zweiten Weihnachtstag um 9 Uhr in der St.-GeorgKirche Haldern wird unter seinem Dirigat stattfinden.

Zunächst freuen sich die Musikerinnen und Musiker jedoch auf das besondere Konzert am 10. Dezember. Der Eintritt ist frei, eine Spende zum Ende des Konzerts wird aber gerne entgegengenommen

