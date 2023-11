Rees: Weihnachtskonzert mit Charles Dickens Christmas Band

Rees Die Charles Dickens Christmas Band spielt englische Weihnachtslieder im Flexxpoint Rees. Der Erlös ist für diesen guten Zweck bestimmt.

Am 16. Dezember gibt es ein Benefiz-Weihnachtskonzert mit der Charles Dickens Christmas Band im Flexxpoint, Melatenweg 159. Beginn ist um 18 Uhr.

Die bekannte niederrheinische Folkrockband Faelend, Gewinner des Bandcontest „Szene im Westen“, WDR 2, liebt Weihnachten und vor allem Weihnachtslieder aus aller Welt – und verwandelt sich darum immer wieder gerne in die Charles Dickens Christmas Band. Gespielt werden alte englische Christmas Carols wie „God Rest Ye Merry Gentlemen“ sowie romantische und mitreißende amerikanische und internationale Weihnachtssongs wie „Santa Claus is Comin‘ to Town“ oder „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“.

Erlös geht an Verein Herzenswunsch Niederrhein

Die Band kommen nach Rees, um alle in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt dem Verein Herzenswunsch Niederrhein zugute. Schwerpunkte des Vereins sind die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Sie bieten Trauergruppen, Workshops, Elternstammtische, Ferienfreizeiten und natürlich auch ganz persönliche Betreuung und Unterstützung. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Warum die Sperrmüllabgabe eingeschränkt wurde

Emmerich: Gasthaus zum Rathaus hat einen neuen Pächter

Rees: Stadtarchiv sucht alte Fotos für das 800-jährige Jubiläum

Isselburg: Hochkarätiges Quartett will die Orgel Retten

Der Kostenbeitrag für den Abend beträgt 20 Euro. Es wird ein Abendsnack angeboten. Getränke gibt es zu moderaten Preisen. Damit gut geplant werden kann, ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 02851/3813 oder persönlich im Flexxpoint, Melatenweg 159, 46459 Rees. Es wird gebeten den Betrag bei der Anmeldung zu bezahlen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg