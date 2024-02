Rees: Wie Kinder im Unterricht Umweltschutz praxisnah lernen

Rees-Haldern Stadtwerke Rees bieten Umweltunterricht mit der Deutschen Umweltaktion (DUA) an verschiedenen Grundschulen an. Wie das funktioniert.

Mit Experimenten und kleinen Praxisaufgaben haben die Kinder der Lindenschule in Haldern gelernt, wie der Strom bei ihnen zu Hause bis zur Steckdose kommt. In der anschaulichen Doppelstunde „Energie erleben und verstehen“ konnten die Viertklässler an verschiedenen Arbeitsstationen unter anderem Lämpchen mit Miniwindrädern zum Leuchten bringen. Die Stadtwerke Rees bieten diesen praxisnahen Umweltunterricht in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umweltaktion (DUA) an verschiedenen Grundschulen der Stadt an. Ziel ist es, Kinder möglichst früh für den verantwortungsvollen Umgang mit Energie zu sensibilisieren.

Experte erklärt den Umweltschutz

„Die Umwelt zu schützen und den Klimawandel zu bekämpfen ist heute bereits ausgesprochen wichtig, aber für künftige Generationen wird dieses Thema noch erheblich an Bedeutung gewinnen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführerin Mareike Linsenmaier. „Das ist auch der Grund, warum wir die Kinder spielerisch und möglichst früh an den Umweltschutz heranführen.“ Der Gedanke hinter dem Projekt: Wer schon als Kind lernt, Energie nachhaltig zu nutzen, wird dieses Verhalten sehr wahrscheinlich auch als Erwachsener fortführen.

Die Schülerinnen und Schülern hatten viele Fragen an den Umweltpädagogen Lothar Franken. Foto: Stadtwerke Rees

Nachdem die Kinder festgestellt hatten, wozu sie in ihrem Alltag überall Strom brauchen – etwa zum Licht anknipsen, Musik hören, für den Toaster – umringten die Viertklässler den Experten Lothar Franken. Der Umweltpädagoge der Deutschen Umweltaktion hatte das Modell einer Dampfmaschine mitgebracht, das unter lautem Getöse und mit dampfendem Mini-Schornstein ein kleines Glühlämpchen zum Leuchten brachte.

Kindern bekamen eigenes Windrädchen

Anhand dieser Dampfmaschine erklärte Franken, wie in Kohle-, Öl-, Gas- und Müllkraftwerken Strom erzeugt wird und welche Auswirkungen das aufs Klima hat. „Die Kinder haben schnell verstanden, wie schlecht CO2 für die Umwelt ist und wollten wissen, ob man Strom auch erzeugen kann, ohne dass Kohlendioxyd entsteht“, berichtet Mareike Linsenmaier. Die Antwort darauf fanden die Grundschüler schließlich selbst heraus: An drei Arbeitsstationen mit kleinen Modellen zum Thema regenerative Energie.

Die Schüler waren mit Feuereifer dabei Lothar Franken - Experte

So bekamen die Kinder zum Beispiel ihre eigenen Windrädchen, um herauszufinden, wie aus Wind Strom gemacht werden kann. Indem sie auf die kleinen Rotoren pusteten, konnten sie beobachten, wie der daran angeschlossene Dynamo plötzlich eine Lampe zum Leuchten brachte. Außerdem bauten sie in kleinen Gruppen eigene Wasserkraftwerke, die sie mit Gießkannen und Pumpen zum Laufen brachten. „Die Schüler waren mit Feuereifer dabei“, freut sich Franken. „Kinder sind eben auch für komplexere Zusammenhänge wie Energieerzeugung und Klimaschutz empfänglich, besonders wenn sie spielerisch aufbereitet sind.“

Zum Schluss hatten die Viertklässler sogar noch ein paar Ideen, wie sie selbst zum Umweltschutz beitragen können. Licht ausschalten, wenn man den Raum verlässt, war eine davon. Außerdem müsse man sich ja nicht immer mit dem Auto zur Schule fahren lassen.

