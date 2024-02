Reeser Wutbürger machen den Bürgermeister wütend

Rees Stef Beumer und seine Wutbürger wollen die Reeser Welle stoppen. Mit diesen plakativen Aussagen bringen sie den Rat gegen sich auf.

Stef Beumer und seine rund 30 Mitstreiter nennen sich „Reeser Wutbürger“ und wollen die geplanten Abgrabungen zur Reeser Welle stoppen. Mit seinen plakativen Aussagen polarisiert Beumer, insbesondere die Verwaltung und den Rat der Stadt Rees bringt er gegen sich auf.

Die im Rahmen der Reeser Welle geplanten 14 Silos werden mit einer Höhe von über 20 Metern in die Landschaft ragen und laut der Wutbürger das Stadtbild nachhaltig verschandeln. „Zu einer touristischen Stadt und einem Ausflugsort passen keine Offshore-Industrieanlagen mit hohen Silos, Türmen und Förderbändern.“ Die geplanten Steinbrecher werden in Esserden sowie in der Innenstadt für Lärmbelastung sorgen. „Im Umkreis von zwei bis drei Kilometern wird der Lärm noch deutlich zu hören sein – und das von morgens sechs Uhr bis abends 22 Uhr“, so Beumer, „meist kommt der Wind aus Südwest und trägt den Schall genau in die bebauten Gebiete.“ Durch die Steinbrecher, aber auch durch die Transportfahrzeuge und Schiffe wird es zu einer erheblichen Feinstaubbelastung kommen, die mit erhöhten Gefahren für die Gesundheit verbunden sind. Das erhöhte Verkehrsaufkommen durch die LKW sorgt aber laut Beumer nicht nur für Umweltbelastung, sondern birgt auch Gefahren für die Schüler am Westring beziehungsweise für die Radfahrer auf der Wardstraße.

Rees würde durch Auskiesung dauerhaft vernichtet

Die Kiesgegner wollen nicht das in Rees durch Auskiesung Flächen dauerhaft vernichtet werden und diese dann später nicht mehr für die Entwicklung von Wohnraum, Gewerbeflächen und Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

Die Gruppe macht sich Sorgen um die Sicherheit und Verfügbarkeit des Trinkwassers. Durch die Abgrabung kann vergiftetes Rheinwasser in den Kreislauf gelangen oder durch den sinkenden Grundwasserspiegel kann die Gewinnung des Trinkwassers deutlich erschwert werden. Auch die Sicherheit der Deiche ist in Gefahr. Durch die Abgrabungen können die Deiche nachgeben und Böschungen abrutschen. Bricht der Deich sind große Teile von Rees und der Umgebung, bis in die Niederlanden überschwemmt. In Sachen Trinkwasser und Deichschutz werden weitere Untersuchungen und Gutachten gefordert.

Belastungen durch Lärm und Luftverschmutzung

Durch die Abgrabungen und Veränderungen des Grundwasserspiegels können die Rheinbrücke aber auch Häuser in Mitleidenschaft gezogen. „Durch die 35 Meter tiefe und 76 Hektar große Badewanne sind die Brückenrampe und die Pfeiler ernsthaft bedroht“, so Stef Beumer, „die Brückenstatik ist in Gefahr, aber auch die Häuser werden durch Risse im Mauerwerk und Fundament beschädigt und müssen aufwendig saniert werden.

Auf dem Rhein soll es in den nächsten Jahren richtig voll werden. Zusätzlich zu den Schiffen, die Sand und Kies aufladen, soll gegenüber von Rees in Niedermörmter ein Ruhehafen entstehen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein plant einen Ruhehafen mit Liegemöglichkeiten für rund 40 Schiffe. „Das wird so voll bei uns auf dem Rhein, da sind Schiffsunfälle vorprogrammiert“, meint Stef Beumer, „auch mit erheblichen Belastungen durch Lärm und Luftverschmutzung ist hier zu rechnen.“

„Rees schafft sich ab“

Mit plakativen Aussagen wie „Rees schafft sich ab“, „Horizontverschmutzung“, „Volk ohne Land“, „Mord an der Natur“ oder „Wegnahme von Menschenrechten“ macht Stef Beumer auf seine Forderungen aufmerksam. Bürgermeister Sebastian Hense ist der Meinung, dass Beumer damit über das Ziel hinausschießt, insbesondere bei seinen Vorwürfen gegen die Stadtverwaltung und Rat der Stadt Rees. Die Aussage das die Stadt die geplanten Kiesabgrabungen in irgendeiner Weise unterstützen würde, weist Hense kategorisch ab: „Leider versteht Herr Beumer nicht, dass wir auch dagegen sind. Wir wollen da keine Auskiesung, das wurde im Rat einstimmig verabschiedet.“

„Die Stadt und der Rat haben sich bei der Stellungnahme bewusst zurückgehalten, um den Kiesabbau zu ermöglichen“, so Beumer. „Das ist eine unverschämte Unterstellung, die einfach gegen jede Realität ist“, erwidert der Bürgermeister, „wir wollen auf keinen Fall, dass da eine Auskiesung entsteht.“ Die Stadt hat laut Hense eine fundierte Stellungnahme, mit vielen Argumenten aufgestellt, die dagegensprechen und im Falle einer ausdrücklich unerwünschten Genehmigung weitere Untersuchungen und Gutachten nach sich ziehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg