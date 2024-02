Rheincenter Emmerich: Rewe-Aus fix – wann der Markt schließt

Nicht mehr lang, dann ist wohl Schluss: Der Rewe-Markt in Emmerich soll schließen.

Emmerich Ein weiterer, großer Leerstand für Emmerichs Mitte kündigt sich an: Der Rewe-Markt im Rheincenter soll Ende März schließen

Für die Kunden kommt es nicht überraschend: Der Rewe-Markt im Rheincenter in Emmerich schließt Ende März. Das bestätigt Rewe auf Nachfrage der NRZ. „Ein endgültiger Schließungstermin steht zum heutigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest“, so das Unternehmen weiter in einer Presseerklärung. Aus dem Geschäftsumfeld ist allerdings zu hören, dass wahrscheinlich der 23. März der letzte Verkaufstag sein wird.

Die Mitarbeiter haben nun in der Karnevalswoche ihre Kündigungen erhalten. Rewe dazu: „Die Mitarbeitenden des Rewe-Marktes sind über die Situation informiert. Wir sind aktuell bemüht, unseren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz in umliegenden Rewe-Märkten anzubieten.“

Das Ende des Marktes war absehbar. Nicht alle Regale waren und sind noch gut gefüllt. Seit Monaten ist zudem bereits die Frischetheke mit Fleisch, Aufschnitt und Käse nicht mehr in Betrieb. Die Servicetheke im Rewe Müller habe soweit rückläufig entwickelt, dass sie nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben war, lautet der offizielle Grund für die Schließung der Theke im Sommer 2023.

Frischetheke seit Monaten geschlossen

Bereits Ende vergangenen Jahres gab es dann auch Gerüchte um eine Schließung des Rewe-Marktes Müller in Emmerich. Damals verneinte Rewe auf Nachfrage der NRZ die Schließung des Marktes in Emmerich zum Ende Jahres 2023. Im Frühjahr 2024 scheint dies nun anders zu sein.

Damit schließt dann nach Elten der letzte verbliebende Rewe-Markt in Emmerich. Harald Müller hatte diesen im Jahr 2006 von Günter Quass übernommen. Zwei Jahre zuvor war Rewe aus dem alten Center am Neumarkt ausgezogen und in das neue Rheincenter gezogen.

Zukunft ungewiss

Bekanntlich hat nun im neuen Gebäude auf dem Neumarkt als Vollsortimenter ein Edeka-Markt seit einem knappen Jahr geöffnet. Sicherlich zog dieser einige Kunden ab. Zudem wurde der alte Rewe-Markt im RheinCenter lange nicht modernisiert.

Wie es nun im RheinCenter weitergeht, ist bislang fraglich. Auch ob die Bäckerei Heicks & Teutenberg weiterhin hier einen Standort haben wird, ist nicht bekannt.

