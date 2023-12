Rheinmuseum Emmerich: Musik bei der Krippenausstellung

Emmerich Aktuell läuft im Rheinmuseum Emmerich die Ausstellung mit Krippen aus aller Welt. Welcher Chor am Sonntagvormittag zu hören ist.

Nach zuletzt einem unterhaltsamen Vormittag mit dem Griether Shanty-Chor, bei dem sich die rund 50 Besucher des Rheinmuseum an vorweihnachtlichen Liedern erfreuen durften, lädt das Rheinmuseum in Emmerich am Sonntag, 10. Dezember, erneut zum vorweihnachtlichen Beisammensein ins Museum ein.

Chor StimmBar singt im Rheinmuseum

Der Emmericher Chor StimmBar wird die derzeitige Krippenausstellung mit adventlichen Liedern umrahmen. Die Besucher können ab 10 Uhr die Krippenausstellung besuchen und ab 11 Uhr dem Chor lauschen.

Es sind einige Sitzplätze vorhanden und der Eintritt ist an diesem Vormittag frei.

Kontakt zum Rheinmuseum

Kontakt zum Rheinnmuseum telefonisch unter +49(0) 2822 75-1900 oder per E-Mail an kontakt@emmericher-geschichtsverein.de. Weitere Informationen des Emmericher Geschichtsvereins finden Sie unter https://www.rheinmuseum-emmerich.de/.

