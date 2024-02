Isselburg Elf Karnevalswagen und zehn Fußgruppen zogen durch Isselburg. Viele Närrinnen und Narren säumten Straßen. Tolle Kostüme zu bewundern.

Der Rosenmontagszug in Isselburg übertraf alle Erwartungen. Der Wettergott hatte es besonders gut gemeint. Positiv überrascht und schon sehr zufrieden zeigte sich Mitorganisator Christoph Angenendt bei der Aufstellung des Zuges. Elf Wagen (einschließlich Polizei und DRK) sowie zehn Fußgruppen formierten sich zu einem farbenfrohen Karnevalszug, der pünktlich um 11.11 Uhr an der Hüttenstraße startete und von einer Vielzahl fröhlich feiernder und bunt kostümierter Jecken mit Helau und viel Applaus begrüßt wurde.

Werther Knappen dabei

Die als Punker verkleidete Isselbrass, fröhliche Musikerinnen und Musiker aus dem Isselburger Blasorchester, sorgten mit fetziger Musik und klassischen Karnevalsschlagern für die richtige Stimmung. Aus Spaß an der Freude, so der Kommentar eines Fans, nahmen traditionell die Werther Knappen mit über 20 Mitgliedern am Umzug teil.

Die Besatzung wünscht sich, dass es weiterhin einen Rosenmontagszug in Isselburg gibt Joachim Juttner - Fregattenkapitän

Der ehemalige Elferrat der Kolpingfamilie erinnerte sich wohl an alte Zeiten und hatte ihren Wagen mit den alten Mützen des früheren Prinzenwagens geschmückt. Eine bezaubernde Fußgruppe folgte dem Motivwagen. 2023/2024 ohne Prinzenpaar geht nicht. Stattdessen repräsentierte die liebliche Prinzessin Juune (Koskamp), 13 Jahre alt, Schülerin des St. Josef Gymnasiums in Bocholt, die von ihrem bezauberten Hofstaat, der achtköpfigen Juniorgarde und 13 Minis, begleitet wurde. Politisch neutral präsentierte sich eine Fußgruppe von 19 imposanten Strichmännchen mit ihren Kindern.

Auch die Kinder hatten ihren Spaß. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Schiffsbesatzung aus Kapitänen

20 Außerirdische machten in der futurischen Raumkapsel und mit unüberhörbarer Techno-Musik „Wir sind das Weltall“ auf sich aufmerksam. Besonders eine Außerirdische überzeugte mit ihrem fantastisch geschminktem Gesicht. Zehn hartgesottene Frösche des Frauenchores Isselburg warben originell: „Sei kein Frosch und quak mit uns im Chor“. Für Remmi Demmi sorgten 30 fröhlich und ausgelassen feiernde Hippies, die mit ihren „Wurfgeschossen“ vor allem Kinder erfreuten. „Wir haben nicht den schönsten, aber den längsten (Mottowagen), meinten die Wurstjäger aus Vehlingen, die mit ihrer mobilen Wurstbraterei für eine kulinarische Überraschung sorgten.

Der 1. Karnevalsverein Anholt beteiligte sich mit einer Schiffsbesatzung aus Kapitänen und Freizeitpiraten am Umzug. „Die Besatzung wünscht sich, dass es weiterhin einen Rosenmontagszug in Isselburg gibt“, so Fregattenkapitän Joachim Juttner. Regen, Regen, Regen, fantasievolle Kostüme spiegelten die mehrmonatige Wetterlage wider und 18 Regentropfen des Schützenclubs 2000 stellen fest: „Isselburg ist abgesoffen“. Die Familienhelden auf dem Mottowagen „Super Mario“, besonders die Vielzahl der fantasievoll geschminkten und kostümierten Kinder, zogen die vielen großen und kleinen Karnevalisten am Wegrand in ihren Bann.

Farbenfroher Karnevalszug

Farbenfroh war der Umzug in Isselburg. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Gute Musik, ein farbenfroher Karnevalszug mit fantasievollen Motivwagen und bezaubernden Fußgruppen, jubelnde und feiernde Jecken in ausgefallenen, bunten Kostümen, und üppige Wurfgeschosse mit kleinen Schokoladentafeln, Poppkorn und klassischen Kamellen: Das alles zeichnete den Rosenmontagszug 2024 in Isselburg aus und sorgte für eine fröhliche und friedliche Atmosphäre.

Äußerst positiv fiel die Resonanz der Närrinnen und Narren aus: „Wenn in Isselburg der Rosenmontagszug stattfindet, müssen wir nicht woanders hin. Für Isselburg war der Zug richtig gut“ so die Aussage einer Jugendgruppe. Entspannt resümierte Mitorganisators Christoph Angenendt am Schluss des Rosenmontagszuges: „Super geil, bin prima zufrieden, die Beteiligung am Zugweg war überwältigend, alle haben gut mitgewirkt“.

