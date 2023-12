Rührige Aktion: Reeser sammeln für das WDR-Weihnachtswunder

Rees Reeser Duo hat Aktion auf die Beine gestellt, deren Erlös für den guten Zweck ist. Das wird Samstag zum Kauf auf dem Markt geboten.

Im letzten Jahr kamen bei der Spendenaktion „Das WDR 2 Weihnachtswunder“ über sieben Millionen Euro zusammen. Bereits im Dezember letzten Jahres haben sich Holger Friedrich und Mario Schaffeld Gedanken gemacht, wie man sich in Rees am Weihnachtswunder 2023 beteiligen könnte.

Schnell war die Idee zu einem Weihnachtsbaumverkauf beim Reeser Wochenmarktes geboren, denn Mario Schaffeld hat mit seiner Spedition Kontakte zu den Baumschulen im Sauerland und kann die Nordmanntannen frisch abholen. Holger Friedrich übernahm das Organisatorische. Über 100 Bäume sollen so am kommenden Samstag, 16. Dezember, ab 9 Uhr etwa in Höhe des Rathauses den Besitzer wechseln. Der Erlös wird dann „WDR 2 Weihnachtswunder – Aktion Deutschland hilft“ zugeführt.

Spontan 100 Portionen Grünkohl gespendet

„Uns war es von Anfang an ein Anliegen, dass wir nur Impulsgeber sein wollten und sich weitere Personen mit eigenen Ideen oder durch Mithilfe daran beteiligen können“, erläuterte Mario Schaffeld. „Wir haben hier in Rees so viel Hilfsbereitschaft und Power“, ist sich Holger Friedrich sicher, „oftmals braucht es nur einen Zündfunken und eine Idee.“

Ludger Rösen vom Rhein-Café Rösen war begeistert von der Idee und steuerte spontan 100 Portionen Grünkohl mit Mettwurst bei. Diese werden zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen verkauft.

Viele freiwillige Helfer sind dabei

Über 20 weitere freiwillige Helfer meldeten sich und verkaufen jetzt die leckere Niederrheinische Mahlzeit und helfen beim Abladen der Tannenbäume, dem Verkauf, dem Einnetzen und dem Lieferservice innerhalb der Stadt Rees. Auch der Reeser Verkehrs- und Verschönerungsverein hat seine Unterstützung zugesagt.

Er bietet Glühwein und Kinderpunsch mit freundlicher Unterstützung der Raiffeisen Niederrhein an. Auch hier fließen die Erlöse in die WDR-Aktion. Zusätzlich wird auch der beliebten VVV-Kalender mit Motiven der „Alltagsmenschen“ angeboten. Die Einnahmen aus dem Verkauf des VVV-Kalenders fließen in die Beschaffung einer weiteren Figur der Alltagsmenschen für Rees. Heinz Vetter bietet eine Auswahl von selbstgemachter Seife für eine Spende an.

Dafür wird gesammelt

Neben gemütlichen Sitzmöglichkeiten und passender Weihnachtsmusik wird Lotta Knoppik auch live einige Weihnachtslieder spielen. „Wir hoffen auf gutes Wetter und dass neben dem Tannenbaumkauf auch der Platz vor dem Reeser Bürgerhaus zum Verweilen einlädt“, erklärt Mario Schaffeld. „Wir wollen noch am Samstagabend die Spende zum sogenannten Glashaus nach Düsseldorf zu bringen“, ergänzt Holger Friedrich. Denn der Erlös der Spendenaktion kommt Müttern in Not zugute. Insgesamt werden 37 Mütter- und Frauenprojekte unterstützt, vor allem in Asien, Afrika und Südamerika, aber auch in Europa.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Planungen für neue Wasserstoff-Leitung nach Bocholt

Rees: Was die Abfallentsorgung 2024 kosten soll

Emmerich: Drogen im Wert von einer Million Euro entdeckt

Emmerich: Hier geht‘s jeden Tag zum Gewinn im Lions-Adventskalender

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg