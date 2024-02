´s-Heerenberg: Pommes für 40 Cent – Litjes feiert Jubiläum

´s-Heerenberg Emmerichs beliebteste Pommesbude steht in ´s-Heerenberg und feiert 40-jähriges Bestehen mit kleinen Preisen. Wann das Angebot gilt.

Als Tony und Leonie Litjes vor 40 Jahren ihre erste Frittenbude am Lengelseweg in ’s-Heerenberg eröffneten, wussten sie schon: Das wird ein Erfolg. Jahrelang standen sie mit ihrem Patatkraam auf dem Markt und bauten sich so einen großen Kundenstamm auf. Damals wie heute kommen viele Kunden aus Deutschland. Auch 40 Jahre nach der Gründung ist die Cafetaria Litjes in ’s-Heerenberg so etwas wie Emmerichs beliebteste Frittenbude. 50 Prozent der Kundschaft kommen von jenseits der Grenze.

Geburtstagsfeier am 29. Februar

Der Laden läuft. Nancy Litjes (51) und Ehemann Jurgen Egberts (53) haben das Geschäft 2011 übernommen und inzwischen auch ihre drei Söhne Jeroen (27), Dennis (25) und Erik (21) eingearbeitet. Irgendwann sollen sie den florierenden Betrieb übernehmen, aber so weit ist es noch nicht. „Wir müssen noch ein paar Jahre arbeiten“, sagt Nancy Litjes und lacht. „Aber ein bisschen mitbestimmen dürfen sie heute schon.“

Jurgen und Nancy Litjes mit ihren Kindern Jeroen, Dennis und Erik. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Am Donnerstag, 29. Februar, wird gefeiert. Kurz nach Karneval gibt es in der Cafeteria Jubiläumspreise: Pommes frites, Frikandel, Kroket, Kipkorn, Bami oder Milchshakes kosten zum 40-jährigen Jubiläum nur 40 Cent. Normalerweise kostet eine Pommes 2,60 Euro. „Als wir vor 40 Jahren zur Eröffnung eine Sonderaktion gemacht haben, musste die Polizei kommen, um den Verkehr zu regeln. Das war ein Chaos“, erzählt Nancy Litjes. Das könnte auch diesmal wieder passieren.

Jede Woche 1300 Kilo Pommes

Wöchentlich werden 1300 Kilogramm Pommes frites durch die Fritteusen geschoben und 300 Liter Frittierfett verbraucht. Darauf legen Nancy und Jurgen großen Wert: „Wir wechseln jeden Tag das Fett“, sagt Jurgen Egberts. So sei eine gleichbleibende Qualität garantiert und die „Fritjes“ lägen nicht wie ein Stein im Magen. Besonders beliebt bei den deutschen Kunden sind die holländische Mayonnaise, die Saté-Sauce und die Frikadelle. „Insgesamt gibt es bei uns eine größere Auswahl an Snacks als in einer deutschen Frittenbude“, sagt Jurgen Egberts.

Gute Pommes erkennt man übrigens daran, dass sie mit einem bestimmten Sound in die Schüssel fallen. „Sie müssen mit einem scharfen Geräusch in die Schüssel fallen. Wenn das Geräusch dumpf ist, weiß man: Die Pommes müssen noch länger frittiert werden“, sagt Nancy Litjes. Das richtige Gefühl für die richtigen Pommes entwickelt man mit der Zeit: „Aber Pommes frites sind ein Naturprodukt. Man muss jede Woche bei einer neuen Lieferung schauen, wie man sie backt. Sollen sie vier Minuten ins Fett oder sechs Minuten. Das ist unterschiedlich“, sagt die Chefin.

Wir wechseln jeden Tag das Fett Jurgen Egberts - Chef in der Pommesbude in ’s-Heerenberg

Gratis-Pommes für Schulkinder

Die Gastwirte sponsern gerne die örtlichen Vereine. Der FC Bergh erhält regelmäßig neue Trikots, ebenso die Jugend von De Graafschap in Doetinchem. Vor fünf Jahren gründeten die Litjes die Stiftung Tijmen in Erinnerung an einen tragischen Unfall im Jahr 2018, bei dem ein Junge auf dem Sportplatz durch einen Schuss an den Kopf starb. Die Stiftung unterstützt verschiedene Aktionen. Unter anderem konnte jetzt ein Jugendfußballplatz für 70.000 Euro eingeweiht werden.

Auch die Kinder von ´s-Heerenberg sollen vom 40-jährigen Jubiläum profitieren. In der Woche vor dem Jubiläum können die Schüler der Klassen 1 bis 8 bei Litjes kostenlos Pommes frites essen. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem es verschiedene Preise zu gewinnen gibt: Unter anderem ein Jahr gratis Pommes und ein Fahrrad – quasi um die Kalorien abzustrampeln.

Das Geschäft ist schwieriger geworden

Nancy Litjes und Jurgen Egberts haben im vergangenen Jahr ihre Arbeitszeit reduziert und lassen nun ihre Kinder mehr zu Wort kommen. „Wir gönnen uns jetzt einen freien Dienstag“, sagt Jurgen Egberts. Nach vielen Jahren mit einer Sieben-Tage-Woche sei das zwar immer noch etwas komisch, aber sehr schön. Das Geschäft mit den Snacks sei schwieriger geworden. Die Energie- und Personalkosten sind hoch und immer mehr Menschen wollen sich bewusster ernähren. Eine fettige Pommes wird da eher als Sünde im Ernährungsplan gesehen. Heute gibt es in ´s-Heerenberg noch drei Pommesbuden, früher waren es sechs.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Elten: Knappen Bauland in Dornick

Kreis Kleve: Tollitäten starten besondere Aktion

Emmerich: Einblicke ins Logistikzentrum Fiege

Rees: Sorge um Lieferungen ist unbegründet

Isselburg: FDP macht Druck beim Haushaltsplan 2024

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg