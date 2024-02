Schlager-Party Schlager-Party auf der Germania in Rees: Wann sie steigt

Auf dem Fahrgastschiff Germania steigt wieder eine Schlager-Party, und zwar am 24. Februar, so Rainer van Laak von der Reeser Personenschifffahrt. Nach den Karnevalstagen geht es also weiter mit dem Feiern, nachdem schon die Schlagerparty im Januar erfolgreich war.

Ob jung oder alt, auf der Germania sei jeder willkommen, heißt es in der Pressemitteilung. Wer genug von der Karnevalsmusik habe, sei auf dem Schiff genau richtigt. Gespielt werden sollen Schlager aus den 70er-, 80er- und 90er Jahren – bis heute. Es gibt noch etwa 50 bis 60 Plätze.

Eintritt kostet fünf Euro

Anmelden kann man sich montags bis freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr unter der Rufnummer 02851/7004. Einlass ist um 19 Uhr, die Party steigt um 20 Uhr. Das Schiff legt übrigens nicht ab. Der Eintritt pro Person kostet fünf Euro.

Den aktuellen Fahrplan findet man unter www.reeser-personenschiffahrt.de

