Schnee im Kreis Kleve: So ist die Lage auf den Straßen

Kreis Kleve In der Nacht sind die angekündigten Schnee- und Schneeregenschauer über den Niederrhein gezogen. So viele Unfälle gab es.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat Frau Holle etwas Schnee in der Nacht über dem Niederrhein verteilt. Wirklich liegen geblieben sind die Flocken nicht. Dennoch war es in Teilen meist nass auf den Straßen in den Morgenstunden. Weil die Werte teilweise um den Gefrierpunkt liegen, kann es immer mal wieder glatt sein.

Jedoch: Die Verkehrsteilnehmer sind aktuell wohl gut auf das Wetter eingestellt. Der Polizei des Kreises Kleve lagen am Morgen noch keine Medlungen zu wetterbedingten Unfällen vor.

So entwickelt sich das Wetter im Laufe des Tages und der Nacht

Das wird auch hoffentlich so bleiben. Laut Wetter am Niederrhein liegen die Temperaturen am Morgen bei 1 Grad plus, am Nachmittag sind 3 oder 4 Grad drin, der Schnee verschwindet dann überall. Dazu wechseln sich vereinzelte Regen- oder Schneeregenschauer mit längeren trockenen Phasen und etwas Sonnenschein ab.

In der kommenden Nacht klart der Himmel verbreitet auf, dabei bildet sich ohne Wind voraussichtlich Nebel. Die Temperaturen gehen deutlich in den Frostbereich von -2 bis -4 Grad. Also bitte vorsichtig fahren!

