Polizeieinsatz Schüsse in Emmerich: So erlebten die Leegmeerschüler den Tag

Emmerich In der Nähe der Emmericher Grundschule gab ein niederländischer Polizist einen Schuss ab. Wie die Kinder mit der Situation umgingen.

Vor allem eine Frage beschäftigte die Kinder der Leegmeerschule am Freitagmorgen: Ist jetzt auch der dritte Verdächtige von der Polizei festgenommen worden? Rektorin Nadja Scherer musste dies verneinen, aber sie konnte immerhin mitteilen, dass der gesuchte Mann sich mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mehr in Emmerich oder gar Leegmeer aufhalten würde.

Niederländische Polizei stoppt Dacia Logan

Denn Tags zuvor kam es im Bereich der Schule an der Hansastraße zu einer alles anderen als alltäglichen Situation. Niederländische Polizisten stoppten einen Dacia Logan an der Hansastraße in Emmerich. Die drei Insassen flüchteten daraufhin.

Fahndung läuft weiter Wie die Polizei Kleve der NRZ auf Nachfrage mitteilt, ist die dritte Person weiterhin nicht gefunden worden. Ob sich die gesuchte Person noch auf Emmericher Stadtgebiet befindet, ist spekulativ. Da der von der niederländischen Polizei im Emmericher Ortsteil Leegmeer gestoppte Wagen zuvor aus den Niederlanden kam, erscheint es durchaus denkbar, dass eine Flucht ins Nachbarland vorgenommen wurde. Die Polizei macht aktuell keine Aussage, ob die beiden festgenommenen Männer respektive die noch gesuchte Person ihre Wohnsitze in den Niederlanden haben. Welche Verletzungen der am Donnerstag als erster festgenommene Verdächtige genau hat, wird ebenfalls von Seiten der Polizei nicht kommuniziert. Wie berichtet wurde er nach kurzer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen und dann ins polizeiliche Gewahrsam gebracht. Ob die Schussabgabe des niederländischen Beamten ursächlich für die Verletzung war, wird aktuell überprüft.

Schussabgabe in der Sackgasse Am Leegmeer

Ein Verdächtiger nahm den Weg an der Heilig-Geist-Kirche vorbei auf die Wassenbergstraße. Wo er in die Straße Am Leegmeer einbog – eine Sackgasse. In diesem Bereich muss es laut Augen- und Ohrenzeugen auch zur Schussabgabe durch einen niederländischen Polizeibeamten gekommen sein.

Gebäude der Leegmeerschule abgeschlossen

Rektorin Nadja Scherer (li.) war auch im Laufe des Donnerstagsvormittags auf der Hansastraße unterwegs, um sich über den Einsatz zu informieren. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Das wurde auch in Teilen der Leegmeerschule gehört. Nadja Scherer selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Turnhalle, wo sie keinen Schuss wahrnahm. Als eine Kollegin die Turnhalle betrat, wusste sie, dass es etwas Dringliches gibt. „Wir sind dann in alle Richtungen ausgeschwärmt und in höchstens drei Minuten waren alle Eingänge zum Gebäude abgeschlossen“, berichtet die Schulleiterin, die durchblicken lässt, dass es für solche Vorfälle interne Ablaufpläne gibt.

Wir sind dann in alle Richtungen ausgeschwärmt und in höchstens drei Minuten waren alle Eingänge zum Gebäude abgeschlossen Nadja Scherer - Rektorin der Leegmeerschule

Unterricht normal weitergeführt

Nachdem diese Maßnahme erfolgt war, wurde den Kindern erklärt, dass es einen Polizeieinsatz gibt. Danach wurde der Unterricht relativ normal weitergeführt. Lediglich in der großen Pause konnte der Schulhof noch nicht genutzt werden.

Unterdessen wurden die Eltern schnellstmöglich über die Schul-App informiert, dass es allen Kindern gut gehe. „Wir haben dazu am Freitag auch viele positive Rückmeldungen von Seiten der Eltern erhalten“, berichtet Scherer.

Einige wenige Eltern wollten Kinder frühzeitig aus Unterricht nehmen

Hinter der Absperrung warteten einige Personen. Foto: Konrad Flintrop / Emmerich

Aber einige besorgte Angehörige machten sich trotzdem Richtung Schule auf, wurden dann aber an den Absperrbändern auf der Hansastraße gestoppt. „Eine Handvoll Eltern konnte nicht so gut mit der Situation umgehen“, so die Rektorin, die im weiteren Verlauf des Vormittages dann auch selber auf der Straße unterwegs war. „Ein kleineres Grüppchen wollte auch die Kinder vorzeitig aus dem Unterricht nehmen.“ Dazu sei es dann aber nicht gekommen, da dies auch nur zu einer unnötigen Unruhe geführt hätte.

Schüler verhielten sich ausgezeichnet

Nadja Scherer ist in jedem Fall sehr stolz auf das Verhalten der Schüler. So wurde am Freitagmorgen auch der sogenannte Schülerrat einberufen, zu dem alle Klassensprecher gehören. Weil alle Schüler sich so super verhalten haben, gab es am Freitag zum einen hausaufgabenfrei, zum anderen wurde die Pause um zehn Minuten verlängert, quasi als Ersatz für den ausgefallenen Hofgang am Donnerstag.

Kriminalhauptstelle Krefeld ermittelt wegen Schuss aus Dienstwaffe

Der Vorfall liegt aktuell bei der Kriminalhauptstelle in Krefeld, da von einem niederländischen Beamten die Schusswaffe gebraucht wurde. Das ist allerdings ein normaler Vorgang. Auch wenn die Schussabgabe durch einen deutschen Polizeibeamten erfolgt wäre, hätte es im Anschluss diese Ermittlungen gegeben.

„Solche Ermittlungen werden auch immer von einer anderen Dienststelle übernommen, um gar nicht erst den Vorwurf aufkommen zu lassen, man würde da etwas vertuschen“, erläutert Philipp Pütz, Pressesprecher der Polizei in Kleve.

Verdächtige könnten zu einer Automatensprenger-Bande gehören

Während sich die Kriminalhauptstelle in Krefeld allein um den Einsatz der Schusswaffe kümmert, liegen die Ermittlungen zu den eigentlichen Verdächtigen in den Händen der Polizei Essen, da der Verdacht besteht, dass die drei Insassen des kontrollierten Wagens etwas mit dem Automatensprenger-Milieu zu tun haben.

